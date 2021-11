José Rojas.- ´´Por primera vez desde no recuerdo cuantos años, los provincianos, pero en especial los trujillanos, estamos presenciando la constitución de unas candidaturas independientes del centralismo cogollérico caraqueño; y es que la candidatura de José Hernández, o el ´´Gallo que más Canta´´, no tiene un dueño que dirige los destino de los trujillanos, desde la otrora ciudad de los techos rojos; por el contrario la candidatura de JH, sus dueños son, en primer lugar los trujillanos, y de igual todos aquellos dirigentes políticos despreciados por la marabunta roja que por donde pasa todo lo destruye; como tampoco de los 4 jinetes del apocalipsis, que deciden desde Miraflores, o desde Bogotá, Washington o Madrid, lo que deba pasar o no en nuestro terruño´´.

Quien así opina es el abogado Mauro Rangel Oviol, ex Prefecto de Valera, ex Síndico Procurador del Municipio San Rafael de Carvajal, académico, quien aspira en esta contienda ser el Legislador ante el Consejo Legislativo del estado Trujillo, por el Circuito 2 Valera-Urdaneta.

¿Cuál es la oferta electoral del candidato Mauro Rangel Oviol, de llegar a ser electo Legislador?

-De ser abanderado por el mandato popular, mis electores pueden tener la plena confianza de cumplirles, primero en ser el interlocutor ante las distintas instancias de gobierno, sean estas nacionales, regionales o de las distintas Alcaldías, de los problemas, de las contingencias, de los reclamos colectivos de la comunidades, no solo de mi circuito, si no de todo el estado Trujillo; segundo, hacer la contraloría política a la gestión de Gobierno en el Ejecutivo Estadal; la contraloría financiera; la contraloría presupuestaria y la contraloría patrimonial, de los recursos y bienes del Estado y de que sean lícita y políticamente bien administrados; tercero, la de legislar, acorde con la lógica y el sentido común, pero sobre todo pensando en el bien colectivo, que las leyes estadales, sirvan y sean viables.

Muchos detractores de estas elecciones presagian que no vale la pena tratar de conquistar Gobernaciones y Alcaldías, si les van a colocar Protectores, en las que no controle el Gobierno Nacional.

-Sí, en efecto, el desgobierno de Nicolás Maduro ha recurrido a una práctica inconstitucional, de nombrar funcionarios de facto que llaman eufemísticamente ´´Protectores´´, incurriendo el Presidente en el delito de Usurpación de Funciones y los sujetos que los ejecutan de igual, previsto en el artículo 213 del Código Penal; e igual de la Ley Contra el Patrimonio Público, por manejo indebido de recursos del Estado; ahora bien; él ha prometido que ya no incurrirá en ese ´´desliz´´, pero la autocracia no da puntada sin dedal; como plan B para sustituir a estos funcionarios de facto que no figuran ni en la Constitución, ni en la Ley, pues crearon una Ley, también inconstitucional, por medio de una norma infra Constitucional asume competencias de la División del Poder Público Nacional atribuidas a los Gobernaciones y Alcaldías que son los llamados Parlamentos Comunales; con más razón debemos conquistar la mayoría de los gobiernos locales y regionales para hacer peso y orientar al pueblo y exigir el cumplimiento de la Constitución.

¿Por qué la oposición no ha podido acordar candidaturas únicas?

-JH desde febrero de este año en más de 20 emisiones de su popular programa de radio, pidió a los factores políticos la realización de unas primarias para seleccionar los candidatos de la oposición; los franquiciados del G4, en una descarada mezquindad le manifestaron que ellos harían sus primarias pero sin la participación de José y de los que ellos llaman Alacranes; se montaron en ese plan, y una vez que el G4 anunció que ahora si irían a elecciones, que ahora sí el CNE es prístino y confiable, decidieron abortar esas primarias en todo el país, vea el triste caso de Miranda donde David Uzcátegui le imploraba a Carlos Ocariz someterse al pueblo; en efecto desde los cogollos caraqueños impusieron a todos los candidatos en todo el país.

¿Como sitúan las encuestas a la fórmula que usted apoya?

– Estamos a la espera de una encuesta nacional, los sondeos flash nos ubican muy bien en el espectro político regional, pudiendo aseverarte que JH va a derrotar al capitán de los trompazos; ahora bien, la mejor encuesta la puedes escudriñar en los contactos directos, en las casas de chavistas que nos hacen el guiño de que van a votar por JH, en las caras de las gentes que cuando están en contacto con JH se les ilumina el rostro y uno interpreta en esas caras la esperanza.

Exhortó el candidato a legislador ante el Consejo Legislativo del estado Trujillo, por el Circuito 2 Valera-Urdaneta, al pueblo salir a votar sin miedo por los verdaderos representantes populares, en este caso quienes están procurando la salida de este desgobierno y enrumbar a Trujillo a su verdadero desarrollo.

