Los reportes señalan que el apagón que se registró en 20 estados de Venezuela este viernes, afectó a todo el Táchira por un lapso promedio de 7 horas, desde las 2 de la madrugada hasta las 9:00 am, que fue cuando comenzó a llegar el servicio en algunas zonas de la región andina.

Los reportes de usuarios de redes sociales sostienen que se pudo contar con un fluido regular general en Táchira cerca al medio día, cuando la electricidad llegó a toda la región de forma progresiva.

Las fallas en servicios de internet permanecieron en algunas zonas como parte de San Cristóbal, Rubio, frontera, Capacho, Palmira, según refieren en redes sociales. Mientras que los servicios de teléfono celular fueron inconstantes durante las más de siete horas de interrupción del servicio eléctrico.

“No sabíamos que era apagón nacional”

Federico Pérez, docente, dijo que él y su familia, que habitan en San Cristóbal, no sabían que era apagón nacional porque la interrupción del servicio, en el barrio Marco Tulio Rangel, de la capital tachirense, suma entre seis a nueve horas diarias desde hace casi tres semanas, “pensamos que era un apagón más, no sabíamos que era nacional”.

La situación es terrible con el servicio señala, “no podemos ni cocinar porque el poco gas que en mi casa queda se ahorra, estamos ya por quedarnos sin gas y cocinábamos con electricidad, pero con estos apagones no llegaremos al 24 con gas. Otros vecinos míos si pasan hambre porque no hay forma de cocinar sin electricidad. Los que trabajan y llegan a sus casas cuando no hay luz deben esperar y uno no los puede ayudar porque está casi igual”.

Sé queja Pérez de que ninguna autoridad regional o municipal salga a defender al ciudadano de tanta precariedad eléctrica, “sólo veo que el nuevo gobernador y alcalde están en otras cosas y no los he escuchando decir ni pío de lo que estamos sufriendo. Ahora con este apagón nacional pienso que será hasta peor”.