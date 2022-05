Redacción Deportes, 27 may (EFE).- El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, afirmó este viernes que reunirse con Javier ‘Chicharito’ Hernández no significa un compromiso para convocarlo al Tri en el futuro.

«Yo me junto con el futbolista, lo escucho y le hablo y lo que hacemos es juntarnos sin ningún tipo de problema. Si mi reunión genera algún tipo de compromiso, hoy tendríamos 70 jugadores en la selección. Me junto con muchos y eso no significa nada», explicó la rueda de prensa previa al partido amistoso de este sábado entre México y Nigeria.

El ‘Chicharito’, delantero del LA Galaxy estadounidense, reveló el pasado miércoles que ha tenido acercamientos con personal de la selección mexicana, algo que confirmó Martino e incluso aceptó que fue él quien tuvo charla con Hernández, quien no disputa un partido con el Tri desde septiembre de 2019 por un supuesto castigo.

«Hemos tenido comunicación con Javier, seguro queda otra por tener. Hay una competencia entre los ‘9’. Hoy estamos con Raúl (Jiménez), que es nuestro delantero y referente, y al cual hay que ayudar a que recupere su mejor versión, más Henry (Martín) y Santiago (Giménez), y la recuperación que esperamos de (Rogelio) Funes Mori; hoy están ellos y en el futuro cercano veremos».

Martino negó que una hipotética convocatoria de Hernández al Mundial Catar 2022 represente una injusticia para los demás futbolistas que formaron parte del proceso para calificar a la Copa del Mundo.

«Tampoco le podemos cerrar las puertas al Mundial a jugadores que puedan estar en un buen momento», reconoció.

El antiguo técnico del Barcelona confió en que el partido ante Nigeria que se disputará este sábado en el AT&T Stadium de Dallas, Texas (EE.UU.) sirva para que México recupere el nivel que tuvo en su primer año de gestión cuando perdió sólo uno de 13 partidos y ganó la Copa Oro.

El duelo ante Nigeria será el primero de tres amistosos que los mexicanos tendrán los próximos días. El próximo jueves, el Tri retará a Uruguay, el 5 de junio a Ecuador y recibirá a Surinam el 11 de junio y visitará a Jamaica el 14 de junio, estos últimos dos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

