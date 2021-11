Durante la rueda de prensa del pasado 28 de octubre en el inicio oficial de la campaña electoral con miras a las elecciones regionales y municipales del 21NOV – ofrecida por el ingeniero Erson Ramírez, candidato a la alcaldía de Motatán por la Plataforma Unitaria y Alternativa Democrática, surgió la interrogante sobre la verdad en relación a la candidatura Unitaria, ya que Heriberto Materán culpa a la MUD y la MUD culpa a Heriberto Materán. El pueblo de Motatán necesita y exige la verdad. En ese sentido, la respuesta la ofreció el dirigente Mario Bracamonte, quien formaba parte del presidio.

Previamente, el abogado Mario Bracamonte, expresó: “En lo que no va a caer este equipo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es en polarizar contra un candidato que a expensa de legados quiere venir con argumentos del pasado. Nosotros vamos a polarizar esta campaña, y que lo sepa el pueblo de Motatán, contra la peor gestión municipal que a lo largo de los años de fundación de nuestro municipio autónomo a adornado la profesora Janet Araujo. Esa es nuestra verdadera adversaria, la adversaria de este equipo de la gente honesta de Motatán, es la profesora Janet Araujo y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no hay otro”.

Heriberto Materán «no quiso» el apoyo de la plataforma Unitaria

Pero con respecto a tu pregunta – respondió – por enésima vez se ha respondido que “no es que nosotros no le quisimos dar la posibilidad que él (refiriéndose a Heriberto Materán) fuera candidato de la Unidad. Y aquí hablo a titulo personal “éramos tres precandidatos entre esos “el compañero”, nosotros declinamos la precandidatura, el ingeniero Erson (Ramírez) también estaba en disposición. Pero no es nuestra culpa – Douglas, Segundo y amigos – que por intereses económicos con partidos fuera de la Unidad, él no haya querido el apoyo de la plataforma Unitaria.

Entre eso con fecha – apunto aquí en mi WhatsApp- hubo una reunión en la casa del diputado Joaquín Aguilar – AN 2015 –donde él estuvo presente donde tampoco quiso aceptar la postulación de la Mesa de la Unidad. Ha dejado plantado a nuestro candidato a la gobernación, en su momento, Carlos Andrés González.

Candidatura financiada por corruptos

“Entonces, que no vengan a utilizar esa estrategia nazi “que una mentira mil veces dicha se convierte en verdad”; p que vengan a utilizar esa estrategia chavista de victimización y polarización para poder posicionar su mentira, porque nosotros le vamos a salir al paso a esa mentira y a esas infamias, porque es una candidatura construida en base de infamias. Es una candidatura financiada por los corruptos, en un país en crisis, o es que acaso nuestras neveras como están, o es que acaso en Motatán viven los Cisneros o Lorenzo Mendoza”, fustigó

“En un país de crisis, en un municipio donde la crisis es mas difícil, candidaturas oxigenadas o candidaturas con opulencia, mi pregunta es, en vez de preguntarse y victimizarse ¿de dónde surgen esos dineros? o es que acaso pretenden hipotecar a Motatán, pues aquí le decimos “Motatán no se hipoteca; Motatán no se doblega”, en Motatán hay un ejercito de hombres y mujeres que saldrán al paso a lo largo de esta campaña electoral y el 21 de noviembre a conquistar la victoria de los factores democráticos, de la decencia y la moral en el municipio Motatán”, proclamó.

Para finalizar, Mario Bracamente, vaticinó “El partido de futbol comienza en el día de hoy, y esperamos el 21 de noviembre al ritmo de los tambores de Motatán darle de la mano de Carlos Andrés González y Erson Ramírez la victoria que el pueblo del estado Trujillo y Motatán merece”.

Comentarios diversos

A la respuesta de Mario Bracamonte se suma lo expresado por otros dirigentes – presentes en el encuentro con los representantes de los medios de comunicación social – sobre algunos comentarios hechos sobre el tema de la candidatita unitaria por parte de dirigentes del entorno de Heriberto Materán, como por ejempló, que no necesitan de los votos que tiene la MUD; que no necesitan apoyar candidaturas de gobernador, porque son ellos los que necesitan de nosotros; que los partidos de la MUD se metan la tarjeta de la Unidad “la de la manita” por donde mejor les parezca, u pare de contar.

Son algunos de los comentarios y descalificaciones – según los factores democráticos de Motatán – que se conocen sobre dicho tema dando por cerrado este triste episodio, ya que estábamos obligados por respeto a los motatanenses a salirle al paso y desenmascarar la mentira.

Para finalizar queremos dejar claro que “si no les hacen falta los votos de los partidos de la MUD, de los dinosaurios de la política motatanense, de los generales de la derrota, entonces cual es la lloradera. Porque no es culpa de la plataforma Unitaria, tampoco de Carlos Andrés González mucho menos del ingeniero Erson Ramírez que esa candidatura- basada en el pasado, la corrupción, la mentira, el menosprecio a los demás y la arrogancia – haya tocado techo sin lograr las expectativas, que se desinfla y va en caída libre, según lo que se comenta y es vox populi en la calle y redes sociales.

