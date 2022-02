Luis «El Teacher» Cárdenas.- El delantero vigiense Manuel Sulbaran le abrió el camino de la goleada del Caracas FC, que este viernes venció 5-1 al Sporting Cristal de Perú, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20, quedando de esta manera en la segunda posición del Grupo A con seis puntos, superado por el Independiente del Valle de Ecuador, con el que perdió en la primera fecha y que ya clasificó a semifinales, mientras que el Rojo debe esperar el desenlace de las otras llaves para ver si pasa a esa instancia como el mejor segundo.

Estaba obligado a ganar y hacerlo por goleada para asegurarse el segundo puesto de su zona y tener mejor diferencial. Y así lo hizo el cuadro avileño. Pero le costó un poco más de la cuenta, pues no fue sino hasta el 37′ cuando René Rivas desde la izquierda metió un centro preciso para que entrara Sulbaran al corazón del área y conectara de primera, para batir al guardameta. Era un justo premio para el habilidoso jugador, quien había mostrado destellos de su gran potencial, pero no había podido marcar en los dos anteriores compromisos.

Pero el gran protagonista de la jornada era el delantero Saúl Guarirapa. El ariete aprovechó dos habilitaciones del volante Brayan Albizo para poner las diferencias 3-0. El azul crema lograba descontar con una pena máxima transformada por Marlon Perea a siete minutos para el final. Sin embargo, Gaurirapa y Francisco Guerra completaron la manito de goles de los capitalinos.

Debe esperar ahora Caracas FC hasta este domingo 13 de febrero para conocer su suerte y continuidad en la competencia. Necesita que este sábado Millonarios y Liga de Quito igualen o si hay un ganador que sea por una diferencia menor a tres goles, mientras que el domingo tanto Guaraní como Newell’s Old Boys no pasen de un triunfo mayor de dos tantos. Así avanzaría a Semis y se mediría con el primero del grupo C, que de momento es Orense de Ecuador, club que con un empate en la última fecha aseguraría ese cupo.