Caracas, 15 ene (EFE).- , Nicolás Maduro, expresó este sábado su preocupación por el incremento de casos de covid-19 en el país caribeño en los últimos 15 días.

«En la última semana de diciembre y primera semana de enero, Venezuela logró un récord en la disminución de los casos de covid-19 y llegamos a 5 casos por 100.000 habitantes, pero después se expresó la ‘hora loca’ y hoy, 15 de enero, tengo que decir que hemos llegado a 18 casos por 100.000 habitantes», indicó el mandatario en la rendición anual de su gestión en el Parlamento.

Maduro aseguró que esto representa un «crecimiento exponencial» de contagios en Venezuela, lo que calificó como «preocupante», e hizo un llamamiento a los ciudadanos para que mantengan las medidas de prevención y se vacunen.

«Afortunadamente, tenemos suficientes vacunas para vacunar a toda la población venezolana mayor de 2 años todo 2022», afirmó.

Añadió que en el país caribeño se está inmunizado con la vacuna rusa Sputnik Light, la cubana Abdala y «varias» provenientes de China.

«Así que vamos a cuidarnos, yo he dicho y no quiero que se manipule, que nosotros no renunciamos a las medidas de protección», apuntó.

El mandatario ordenó una flexibilización en las medidas de cuarentena desde el 1 de noviembre que se mantiene hasta la fecha.

Venezuela acumula 452.430 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, así como 5.376 fallecidos.

El miércoles, el médico internista, infectólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Julio Castro alertó de evidencias de «alta transmisión» de covid-19 en el área metropolitana de Caracas, por lo que pidió extremar las precauciones ante esta situación.

El especialista señaló, a través de su cuenta de Twitter, que muchos de estos casos podrían tratarse de la variante omicrón, ya que se han detectado numerosos contagios en entornos multitudinarios, como fiestas, reuniones o playas.