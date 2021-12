Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130) .-Luego de conocerse la toma de posesión del nuevo gobernador del estado Trujillo Mayor Gerardo Márquez, se supo de los cambios en su gabinete tanto regional como municipal, por lo que ya comenzaron a hacerse los anuncios para las diversas dependencias del gobierno regional. Es el caso de Luz Marina Bastidas de Hidalgo, ex primera dama del municipio Boconó, desde donde cumplió una labor social por todos conocidas. Ahora vemos a Bastidas ocupando un nuevo rol gerencial, no desconocido para ella desde el punto de vista personal y profesional y el cual se pone de manifiesto por su gran sensibilidad humana y así lo escuchamos decir de parte de las personas cuando se enteraron del nuevo cargo que le corresponde desempeñar a la ex funcionaria municipal, siempre relacionada con la atención y ayuda de las personas más vulnerables

Luego de un rápido abordaje que le hicimos, dejemos que sea ella quien nos explique de sus nuevas funciones, ahora a nivel del gobierno regional: Quiero informar a la colectividad boconesa que desde el pasado lunes 29 de noviembre y cumpliendo orientaciones de nuestro gobernador Mayor (R) Gerardo Márquez y nuestro alcalde Alejandro García, estoy asumiendo la Dirección de Despacho del gobernador en Boconó, tal y como se comprometió en campaña con otra visión en el área de atención para la salud.