Después de que voceros del partido político Fuerza Vecinal anunciaran que ocho alcaldes del Táchira se habían inscrito en esta tolda, varios representantes municipales han aclarado que, aunque son amigos, no han salido de sus filas originales, y que el fin común es la búsqueda de una candidatura única de la oposición a la Presidencia de la República.

Al respecto, el alcalde del municipio Seboruco, Luisnel Guerrero, manifestó que es amigo personal de la dirigencia de Fuerza Vecinal y de su coordinador, Gustavo Duque, actual alcalde de Chacao, cuyo padre también es de Seboruco, pero destacó que sigue siendo socialcristiano.

“Soy socialcristiano. Fuerza Vecinal es un partido de grandes amigos, aliado. Nosotros vamos a trabajar con Fuerza Vecinal, pero también estoy abierto en trabajar en todos los partidos. Hoy la verdad política no es de una sola tendencia, hoy la realidad política nos lleva a que juntos hagamos un reencuentro como hermanos, con la sinceridad por delante, porque es que no podemos llamar a buscar la unidad si nos sentamos con un facturero político, tenemos que ser maduros de la situación que viven los venezolanos y avanzar. El no avanzar significa sacrificar a la población siete años más con este gobierno”, expresó.

Guerrero explicó que tal como lo anunció la Asociación de Alcaldes en el estado Mérida, y en varias ruedas de prensa en Táchira, están enfocados en tener un candidato presidencial único, y aunque reconoce que los partidos políticos son necesarios para la reconstrucción del país, no cree que lo sean para generar problemas, ni diatribas.

“¿En qué queremos enfocarnos? En que no importa si es de AD, si es de Copei, si es de Voluntad Popular, si es de Fuerza Vecinal, nosotros nos tenemos que enfocar en tener un candidato presidencial que en 2024 gane las presidenciales y cambiemos el rumbo de nuestro país”, destacó el alcalde del municipio Seboruco, Luisnel Guerrero.