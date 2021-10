Douglas Abreu / CNP 21627.- Todo proceso electoral presenta su particularidad, y no es menos así el del próximo 21 de noviembre, donde hay jóvenes y políticos que en verdad quieren y anhelan por un cambio en Venezuela, que se les va la vida por la transformación de nuestro suelo patrio, a pesar de lo duro que es en estas circunstancias, estos momentos difíciles. Hay personas que están haciendo un esfuerzo, llevan adelante una lucha titánica para dar a conocer el mensaje, propuestas e ideas que podrían generar ese cambio.

Las declaraciones corresponden al presidente de Progreso Social en el estado Trujillo, quien cuestiona que a pesar del gobierno quererse mantener: sordo, ciego, mudo, ante elementos tan importantes que atacan a la población y dejando que un sector de la Oposición que aun no ha comprendido el sentimiento del pueblo, sigue aupando la división y presentando falsos espejismos. Prepara encuentros, mesas de diálogo, conversaciones, que a la final no le dan resultados positivos a la población.

Se necesitan gobernadores y alcaldes honestos

Ya esta bueno – exclama el aspirante al Clet por el C3 – es hora de acabar con esos enroques del gobierno en gobernaciones, alcaldías, instituciones, que solo han servido para premiar la ineficiencia y la burocracia, el desastre es cada vez mayor y la población ahogada en problemas. Por tal motivo es necesario elegir con mucha conciencia a personas buscan salir adelante y cambiar esta tragedia nacional. Gente capaz, luchadora, que crea en Venezuela y vayan a aportar a su reconstrucción y de nuestro estado Trujillo.

“Necesitamos alcaldes y gobernadores serios, honestos, no solo una cara, personas que en verdad les duela su terruño, gente con ganas de trabajar y que día a día demuestra que quiere ese cambio, que no están solo por aparentar, que en verdad quieren llegar para transformar y trabajar por aquellos que hoy los requieren, en nuestros municipios vemos muchas necesidades y vemos una serie de alcaldes que lo que hacen es hablar y solo trabajar cuando llegan elecciones, basta ya de esa chácara politiquera que ha causado daño a nuestro país, Hay que dar un viraje en la política, con gente que quiera nuestros municipios y valore su gente”, dijo el candidato por PUENTE y Soluciones para Venezuela.

En lo político: recuperar espacios

El 21NOV no es el final – ratifica – es solo una etapa en la continuación de la lucha, donde debemos seguir avanzando, recuperando espacios, donde se darán nuevas confrontaciones en lo político y donde hay que seguir manteniendo la posición contraria al gobierno, que no cambia, pero que persiste en ser más miserable a los venezolanos. Quienes aspiramos el consejo legislativo debemos estar claros de las funciones, ámbito de trabajo, ya no se puede ser complaciente y tapar lo que no se puede tapar.

Es hora de recuperar las instituciones, sobre todo el parlamento regional – especificó – cuyas funciones desde hace tiempo no se cumplen. Rescatar su credibilidad y confianza, y que empiece a desarrollar su verdadero trabajo. Hay muchas tareas por reasumir desde el ente legislativo, como la revisión de normativas, acuerdos y leyes. “Necesitamos recabar información sobre el situado constitucional de nuestro estado y a donde van a parar los recursos que no llegan a la región y municipios.

Para finalizar Luis Nieto manifestó “No es fácil la tarea que hay por delante, pero es el trabajo que estamos empeñados en hacer: Que nuestro pueblo vaya recuperando la fe y la confianza, El rencuentro de los venezolanos que en realidad queremos. Que nuestro terruño trujillano, nuestros municipios y nuestra Venezuela cambie. Esa es nuestra lucha y mayor el compromiso por ese sueño posible”.

@douglasabreub