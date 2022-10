Luis «El Teacher» Cárdenas.- El utility venezolano Luis Arráez logró consagrarse campeón bate de la liga americana, para de esta manera convertirse en el sexto criollo en lograrlo y el primero desde el 2015, cerrando así un gran año, donde sin embargo tuvo que luchar por meses con las lesiones que mermaron un poco su potencial.

El criollo no necesitaba jugar para coronarse, siempre y cuando Judge no bateara cuatro o más imparables en igual cantidad de turnos, pero para sorpresa de los que siguen las estadísticas de la MLB, el toletero Californiano no fue alineado en el róster de los Yankees de Nueva York en el último duelo de la temporada regular contra los Rangers de Texas,.mientras que los Mellizos de Minnesota si pusieron en el terreno de juego al utility.

Arráez fue pasado con boleto en sus primeros dos turnos al bate, mientras que en su tercera visita al cajón dio un doblete que le hizo sellar el título de promedio con .316, sacándole al final cinco puntos al «Juez». Ya no vio más acción y así se despidió con el justo premio, mientras los Twins cerraron con una clara victoria 10×1 ante los Medias Blancas de Chicago.

«La Regadera» se unió al «Gato» Andrés Galarraga (1993), Magglio Ordóñez (2007), Carlos González (2010), Miguel Cabrera (2011, 2012, 2013 y 2015) y José Altuve (2014, 2016 y 2017) como los únicos venezolanos que se han titulado campeón bate en toda la historia de las grandes ligas. Lo hizo al ligar 173 imparables en 547 turnos al bate, anotando además 80 carreras y empujando 50, dando además ocho cuadrangulares.

