Los Ángeles (EE.UU.), 10 mar (EFE).- Los Brooklyn Nets destrozaron a los Philadelphia 76ers en un encuentro lleno de morbo mientras que los Golden State Warriors remontaron su partido ante los Denver Nuggets en una jornada de jueves de la NBA con solo dos encuentros pero ambos con muchos alicientes.

SIXERS 100 – NETS 129

Con todo en contra en la previa (el ambiente hostil, el polémico regreso de Ben Simmons a Filadelfia y un rival lanzado), los Brooklyn Nets sacaron pecho con una espectacular victoria a domicilio ante unos Philadelphia 76ers que no estuvieron a la altura.

Kevin Durant (25 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias), Kyrie Irving (22 puntos) y Seth Curry (24 puntos) lideraron a unos Nets arrolladores de principio a fin (56 % acierto de sus tiros y 18 triples) y que ya ganaban de 24 puntos en el segundo cuarto.

Joel Embiid (27 puntos con 5 de 17 en tiros, y 12 rebotes) y James Harden (11 puntos con 3 de 17 en tiros, 6 rebotes y 5 asistencias) destacaron en unos Sixers muy decepcionantes (32,3 % en tiros de campo y 18 pérdidas de balón).

NUGGETS 102 – WARRIORS 113

Los Golden State Warriors le dieron la vuelta a un encuentro que perdían por 14 puntos en el tercer cuarto y se acabaron imponiendo a los Denver Nuggets gracias a una excelente segunda mitad de los visitantes (42-62).

Stephen Curry (34 puntos y 9 rebotes) fue el máximo anotador de los Warriors aunque Jordan Poole (21 puntos y 7 asistencias) fue fundamental en la victoria de su equipo con dos enormes triples en el último minuto.

Nikola Jokic (23 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias) lideró a unos Nuggets muy desacertados en los últimos minutos y que llegaban a este partido con siete victorias en los ocho encuentros que habían disputado desde el parón del All-Star.

El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 7 minutos en los que aportó un rebote para los Warriors mientras que el argentino Facundo Campazzo sólo disputó unos segundos con los Nuggets sin dejar huella en la estadística.

CONFERENCIA ESTE:

1. Miami Heat 44-23

2. Milwaukee Bucks 42-25

3. Philadelphia 76ers 40-25

4. Chicago Bulls 40-26

5. Boston Celtics 40-27

6. Cleveland Cavaliers 38-27

7. Toronto Raptors 35-30

8. Brooklyn Nets 34-33

9. Charlotte Hornets 32-35

10. Atlanta Hawks 31-34

11. Washington Wizards 29-35

12. New York Knicks 28-38

13. Indiana Pacers 22-45

14. Detroit Pistons 18-48

15. Orlando Magic 17-50

CONFERENCIA OESTE

1. Phoenix Suns 53-13

2. Memphis Grizzlies 46-22

3. Golden State Warriors 44-22

4. Utah Jazz 41-24

5. Dallas Mavericks 40-26

6. Denver Nuggets 40-27

7. Minnesota Timberwolves 38-29

8. Los Ángeles Clippers 35-33

9. Los Angeles Lakers 28-37

10. New Orleans Pelicans 27-39

11. Portland Trail Blazers 25-40

12. San Antonio Spurs 25-41

13. Sacramento Kings 24-44

14. Oklahoma City Thunder 20-46

15. Houston Rockets 17-49

PRÓXIMA JORNADA (viernes 11 de marzo)

Orlando Magic – Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers

Boston Celtics – Detroit Pistons

Miami Heat – Cleveland Cavaliers

Houston Rockets – Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies – New York Knicks

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets

San Antonio Spurs – Utah Jazz

Phoenix Suns – Toronto Raptors

Los Angeles Lakers – Washington Wizards.