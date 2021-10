Luzfrandy Contreras. Cuatro casos de masculinos con cáncer de mama es la estadística manejada en estos momentos en el estado Táchira, y aunque parezca poco común, estos números se elevan cada vez más. Eduardo Oroño, es uno de estos cuatro pacientes oncológicos, desde hace un año enfrenta una batalla con esta enfermedad, nunca imaginó ser paciente de esta patología, desconocía que los hombres pudieran ser propensos a un cáncer de mama. Luego de ocho quimioterapias y la remoción de su tejido, Eduardo espera ser un sobreviviente más de este padecimiento.

La desinformación sobre esta patología en los hombres, según explicó, genera un poco de confianza en el entorno masculino,. Eduardo cree que la necesidad de expandir conocimientos e información sobre estos casos es tan necesaria como cualquier otra. «Nosotros los hombres somos muy tranquilos, y no le prestamos mucha atención a eso, lo digo por experiencia de vida, soy paciente oncológico, he recibido 8 quimioterapias, una mastectomía radical izquierda. Al principio pensé que se me acababa el mundo, pero gracias al pilar familiar que tengo, y a mis amistades pude superar este episodio», afirmó.

Para Yaritza Cacique, esposa de Eduardo, el diagnóstico de su pareja fue recibido con total sorpresa, indicó ser ignorante ante el padecimiento de cáncer de mama en los masculinos. «No teníamos conocimiento de que un hombre podía resultar con cáncer de mama, al momento que nos dijeron eso es algo que nadie se lo espera, no sabíamos que hacer, para donde dirigirnos, no sabíamos nada».

Explicó que como caballero son varias las complicaciones que la enfermedad trae consigo, algunos oficios laborales deben ser cambiados, y nuevos hábitos deben adoptarse, afirma que el desconocimiento de estos casos puede generar lamentables pérdidas humanas debido al tardanza generada por el diagnóstico. «Hace falta bastante información para los caballeros, porque ellos no se imaginan que es esto, mi esposo comenzó con una pelotica mínima en la tetilla, luego de unos días empezó a botar secreción, algo mínimo, pero en sí no sabíamos de que parte venía».

Eduardo culminó sus quimioterapias hace una semana, ahora tendrá que ser evaluado nuevamente para conocer cuál será el próximo paso a seguir como paciente.