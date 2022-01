Luis «El Teacher» Cárdenas.- El Vigía cuenta con tres tradiciones de fútbol de fin de año, las cuales a pesar de la situación difícil del país no se han dejado a un lado. Luego del duelo de las glorias de El Vigía FC de los 28 de diciembre, llega la del 30 con los Amigos y familia de Ángel Vásquez y cierra (o mejor dicho abre el año nuevo) con la del primero de enero con el encuentro de Fundel, comandado por Ramón «Gato» Hernández. La segunda de estas tuvo su lugar en el estadio que lleva el nombre del ex Vinotinto y tuvieron como rival a la agrupación de «Los Amigos del Teacher», a los que derrotaron 7-5, en un partidazo de principio a fin, que contó incluso con transmisión radial y con futbolistas profesionales en las dos plantillas.

La tropa de Ángel Vásquez, el autor del primer gol en la historia del fútbol profesional de El Vigía FC por allá en el lejano 1987, contó con los más allegados del ex futbolista, quien sin embargo se ha mantenido activo en los torneos amateurs ya en la categoría súper máster. Desde familiares hasta amistades del fútbol acompañaron al volante, destacando la presencia del joven delantero del Caracas FC, Manuel Sulbarán, además del prospecto de los Yankees de Nueva York, Andrés Chaparro Romero, quien recientemente debutó en el béisbol profesional venezolano con las Águilas del Zulia. También estuvieron Ronald Contreras, Gerardo «Guacharaco» Mora, Estrada, Rubén Ramos, Silfredo «Chipi» González (ex auriverde en la década de los 90) y Robert Gandica, entre otros, donde se dieron el lujo de poner en cancha unos minutos al delantero Pablo Ribayr Gandica, de 5 años de edad, quien se lució con una asistencia de lujo para que Manuel Sulbarán la culminara en uno de sus cinco goles marcados.

Por el lado del «Teacher» estuvieron los profesionales campeones de la segunda división con TFC Maracaibo, Adrián Palacios y Kevin Palacios, así como Aníbal Álvarez, quien formó parte de la plantilla de El Vigía FC, además de Brayan Velásquez, Alexander Mora, Jorge Galvis Jr y Jorge Eliecer Galvis, quienes hicieron historia en estos partidos, al hacer llave padre/hijo en la zaga central, Otto Jaimes, Gerson Rincón, Ever Zambrano, Jhonny Tinoco, Miguel Méndez, Eros y el homenajeado y capitán de los negros, que tuvieron a la gloria deportiva vigiense Ramón Hernández como director técnico.

El encuentro fue reñido de principio a fin, aunque el equipo de Vásquez siempre tuvo la delantera en el marcador y sobre el final lograron sacar una importante ventaja que el rival no pudo ya descontar. Los goleadores del cuadro ganador fueron Manuel Sulbarán con su manita de goles y dos del pelotero Andrés Chaparro, quien demostró sus dotes en el balompié, el que consideró su segundo deporte de pasión y dejó demostrado que tiene talento. Por los perdedores los hermanos Palacios duplicaron, mientras que Ever Zambrano marcó el quinto, con par de asistencia del capitán.

El compromiso, en su octava edición, fue transmitido para todo El Vigia a través de la emisora Auténtica 103.1, en la narración del ya consagrado Emmanuel «Pipo» Méndez y los comentarios del ex director deporte y reconocido deportista de la localidad, Junior Chourio, quienes llevaron jugada a jugada y gol a gol las incidencias del encuentro, entrevistando además a las personalidades presentes, donde estuvieron Nelson Contreras, el señor Adán Palacios, presidente de la Escuela Atlético Parque Chama y padre de los extraordinarios futbolistas Adrián y Kevin, Martín Sulbarán, padre de Manuelito, el entrenador Jesús «Chucho» Buitrago, bicampeón con la Escuela de Parque Chama en el fútbol femenino y con la Sub 17 y Sub 19 en el torneo municipal de fútbol menor que culminó recientemente, entre otros.