El Presidente Nicolás Maduro anuncio la pasada semana la medida económica del retorno del crédito al sistema financiero de nacional, especificando que los ciudadanos puedan ser beneficiarios de financiamiento para iniciar proyectos productivos incubadoras o fortalecer emprendimientos existentes, la decisión tomada en gabinete económico al disminuir el encaje legal del sistema financiero del 85% al 72% y establecer un monto de divisas de las disponibles de los bancos hasta un 10 % de sus divisas en dólares para ser otorgados como créditos en bolívares indexados en dólares, esta medida de resucitar el crédito fue oficializada el 4 de febrero por el Directorio del Banco Central de Venezuela mediante resolución publicada en Gaceta Oficial número 42.312.

La aplicación de medidas monetaristas de la actual gestión pública, entre ellas la de desaparecer el crédito financiero durante los últimos cinco años con el propósito de controlar la hiperinflación, la tasa de cambio del dólar, con esta acción secaron las fuentes de financiamiento y la función de intermediación de la banca llevando a niveles mínimos la disponibilidad del circulante financiero, ocasionado resultados descomunales del mayor fracaso de gestión de políticas públicas económicas de un gobierno en la historia de la Republica, registrando los mayores niveles de hiperinflación, derritiendo nuestro emblema y símbolo monetario el bolívar y sustituyéndolo por el dólar americano con la consecuencia de la perdida de nuestra soberanía económica, los resultados son evidentes parálisis de la inversión en todo el sistema económico, la desinversión presupuestaria en la estructura de las instituciones públicas ministerios, gobernaciones y alcaldias el colapso de todas las estructuras de bienes y servicios públicos; agua potable, vialidad, electricidad, recolección de desechos sólidos, el desplome de los servicios de salud y educación, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores con ingresos miserables de menores a 10 dólares mensuales, el empobrecimiento del 96% la población venezolana con registros estadísticos con un 66 % de la población en pobreza extrema, por primera vez en la historia de la Republica nuestro pueblo emigra, desatando una diáspora ante la carencia de la esperanza de las nuevas generaciones y el trauma de la herida profunda , dolorosa de la división de la familia venezolana a tomar nuevos senderos refugiándose en pueblos vecinos, acumulando el mayor descontento de nuestro pueblo ante gestión de un gobierno y sus gobernantes

Para los expertos en la ciencia de la economía ,manifiestan que esta medida anunciada con sigilo por el Presidente de la Republica, resucitando el crédito en Venezuela, instrumento financiero que había desaparecido desde hace cinco años ,actualmente es útil y necesaria esta medida para estimular la producción, el consumo y crecimiento económico nacional , el gobierno está en la obligación de restablecer el crédito como instrumento de intermediación financiera, la medida anunciada es timorata continua siendo muy alto el porcentaje del encaje legal, restringiendo la disponibilidad financiera, al determinar que será por un lapso breve de inmediato impacto económico en los indicadores de la inflación y la tasa de cambio del dólar , el gobierno no anuncia y desconoce la cuantificación de los montos de la cartera crediticia disponible tanto en bolívares como en divisas, cantidades financieras que continúan ocultas como un secreto de Estado por el ente emisor el BCV siendo una incertidumbre la disponibilidad financiera real y entre ellos el 30% del monto crediticio que corresponde por Ley que es la cartera agrícola.

El único anuncio público del resucitado crédito , corresponde a un fondo de 78 millones de dólares que administrara una autoridad única de coordinación del emprendimiento , de acuerdo con la Ley de Emprendimiento recién aprobada por la Asamblea Nacional , proyecto de ley con su 19 artículos que tiene como objeto la incorporación de un vasto sector de la población a la economía formal y hacer más sencillos los requisitos y trámites de los beneficiarios, de acuerdo al reporte de inscritos del registro nacional de emprendedores ,para octubre alcanzo la cifra de aspirantes de la cantidad de 110.149 personas distribuidas en los sectores de alimentación 56.484, servicios 18.554,cria de animales 5.444,turismo 953,cuidado de adultos mayores 384 e industria 681, evidenciando la enorme cantidad de personas que están ávidas de incorporarse a las actividades económicas generando sus propios y nuevos ingresos para poder adquirir y satisfacer sus necesidades básicas ante la terrible crisis económica en que se encuentra azotada la población, el lineamiento que no lo realizan en cadena de medios de comunicación, pero lo difunden soterradamente por los canales de la estructura política del partido de gobierno, es la elección del denominado promotor de emprendimiento una especie de comisario político que se encargara de avalar y postular a los aspirantes a emprendedores, practica perversa de politizar un programa social de atención financiera a los ciudadanos venezolanos, ahora el emprendedor chichero que dispensara en los calurosos días la sabrosa bebida criolla, no tendrá su pulcra bata blanca vestirá por obligación y vigilancia una bata roja y nos recuerda la vieja canción del gran combo de Puerto Rico ..! no hay cama pa tanta gente..!

El anuncio del Presidente de la Republica, y su gabinete económico ,las resoluciones oficiales emitidas por el BCV de la nueva disposición del crédito que tendrá que ser acatado por el sistema financiero nacional, parte de la incertidumbre de cuales son los montos estimados disponibles de la cartera de créditos en bolívares y en bolívares indexados en dólares, el ejecutivo nacional tampoco anuncia una política de financiamiento para el sector de la economía primaria la agricultura, solo están disponibles los limitados recursos de los créditos en bolívares indexados en dólares, sus créditos es con la modalidad de unidades de crédito que serán cancelados a la tasa para el momento, desconociendo la baja rentabilidad de las actividades de la agricultura , nuevamente el gobierno nacional desconoce a los agricultores su valioso y estratégico aporte y contribución al sistema productivo nacional , es la agricultura nacional la garante del suministro de los alimentos a la población, quien realmente tiene una condición nata de emprendimiento es el agricultor, su actividad además de ser formas de vida, las actividades las programa con la mayor seguridad para obtener excelentes cosechas y recolección de sus frutos, en casos de presentar siniestros por variables imponderables que ocasionen la perdida de sus cultivar o la razones del mercado que los precios de sus cosechas no cubren los costos de producción, ante estas perdidas económicas sufridas el agricultor, el campesino, conuquero, ganadero, toma una decisión con su sabiduría cerrar el ciclo anterior y tomarlo como un aprendizaje, con el nuevo día ya está planificando sus nuevas actividades que llena de esperanza con sus limitados recursos financieros que dispone en su bolsillo . El auténtico emprendedor es el agricultor y no es considerado en sus magnánima condición de estar en el sector productivo más importante y estratégico de cualquier Nación, el agricultor es depreciado tanto por la sociedad como por la políticas del Estado , llegando hasta ser discriminado por el sistema financiero , para la banca los créditos agrícolas son considerados los de mayor riesgo económico, los agricultores les tuercen los requisitos haciéndoles imposible formalizar las solicitudes, los agricultores continuamos fuera del sistema financiero nacional y Venezuela continua como la única nación del mundo donde no existe el crédito agrícola.

