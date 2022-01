Para conocer cuál ha sido el comportamiento de la variante Ómicron y como avanza el proceso de vacunación anticovid en el municipio Motatán, el equipo reporteril de Diario de Los Andes se trasladó hasta el ambulatorio Rural tipo II de la parroquia Motatán, conocido actualmente como Asic Motatán donde sostuvo recientemente una conversación con la médico de guardia Lorena Colmenares

Al respecto la profesional de la medicina informó “el comportamiento sobre el Omicron, como todos sabemos es una variante que llegó a nuestro país, está a nivel de toda Venezuela, el estado Trujillo no se iba a escapar y tampoco sus municipios.

Masivos casos respiratorios y gripe

En cuanto al municipio Motatán manifestó “desde que comenzamos este año, enero de 2022, hemos tenido muchas consultas, han sido masivas en cuanto a síntomas respiratorios, la llamada gripe que no es gripe, esos son casos de Ómicron, pero hasta que la prueba no sea positiva, el despistaje de Covid-19 no reporte que es Covid-19, no se puede decir que hay un caso como tal del Covid-19 en el municipio”

“Pero con las consultas, recuerden que el despistaje en prueba rápida solamente da positivo a Covid-19 no a variantes, las variantes se sacan por las sintomatologías que presenta cada una de ellas, que entre una y otra siempre hay alguna diferencia, hay un síntoma adicional que sea clave que permite determinar que es Omicron, Delta, Flurona y así se esta tratando, no es gripe es Covid-19”, insistió

“En la consulta de emergencia del ambulatorio tratamos a los pacientes, los vemos, las consultas han sido masivas como les repito desde comenzamos el año, casi todo el municipio se encuentra afectado con este virus, con estos síntomas respiratorios, tenemos las escuelas, instituciones publicas, alcaldía, personal de la institución (Asic) que también ha estado de reposo por el mismo problema de los síntomas respiratorios que tenemos que estar resguardados”, advirtió

Proceso de vacunación exitoso

Con relación al proceso de vacunación en el municipio dijo “ha sido totalmente exitoso. Gracias a Dios, con el enlace del ministerio y Fundasalud hemos tenido la llegada de la vacuna de forma recurrente, se acaban y de una vez envían el siguiente lote. Últimamente se recibieron 3 mil dosis para continuar con el proceso de vacunación de aquellas personas que aun no se han vacunado, la otra población que se comenzó a vacunar el pasado mes de septiembre que fueron los niños de 2 a 17 años que todavía se están haciendo esas jornadas”.

Jornada médica y vacunación para niños especiales

“El pasado 19-ENE se hizo una jornada de asistencia médica y vacunación a los niños y personal de la Escuela Especial “Antonio Nicolás Briceño” que contó con la presencia del personal médico, enfermera, trabajadora social, el personal de la institución educativa Fue una jornada muy linda, muy provechosa, porque tratar con estos niños, con esas personas, que son especiales en todo sentido, fue muy linda la jornada y se vacunó un gran numero de niños que no se habían vacunado porque muchas madres y representantes les da miedo por la condición que presentan pero se les aclaró, se les hizo su asistencia médica integral y se continuó con la vacunación”, puntualizó

Aplicación de dosis (primera, segunda y refuerzo)

“Para el resto de la población – reiteró – el ambulatorio está abierto de lunes a viernes de 7:00 am hasta las 02:00 pm, se están aplicando todas las dosis, primera, segunda dosis, de todo el grupo etario desde 2 años hasta el que tenga cien y más años: También se pueden vacunar aquellas personas que no puede dirigirse a la institución porque están encamadas o sus condición no se los permite, se pueden acercar al centro de salud y se les moviliza un personal hasta el domicilio para su vacunación, porque interesa mucho que toda la población esté vacunada, porque acuérdense que estamos viviendo la nueva variante de Ómicron que por la sintomatología es muy similar a una gripe que no hay que tratar como tal, hay que resguardarse, tomar las medidas de bioseguridad”, llamó atención.

Estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad

La doctora Colmenares aprovechó para hacer un llamado a las personas del municipio Motatán que se sigan cuidando, estamos en pandemia, vienen nuevas variantes sigamos con el uso correcto del tapaboca, distanciamiento social, lavado de manos, evitar las aglomeraciones de personas para que así evitemos tantos casos de esta variante aunque no confirmados en el municipio.

También a las personas que usan el transporte público, al presidente de la línea Valera – Motatán, Eugenio Torres, que sea muy estricto y obliguen a los pasajeros, al colector y conductor al uso del tapaboca, y los organicen de manera tal que no estén todas las personas como sardinas enlatadas en esas unidades autobuseras, porque una persona que esté infectada va a contagiar veinte (20) entonces cuando vamos a salir de esta variante y de estos casos que todos los días nos llegan 20, 30 a nuestro centro médico-asistencia”, concluyó la doctora Molera Colmenares.

___________________________________

Douglas Abreu / CNP 21627

@douglasabreub