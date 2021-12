El 2021 fue un año en el que no faltaron los escándalos y eventos impactantes. Desde dramas familiares y procesos legales en los que se vieron envueltos varios famosos, noticias que dieron mucho de qué hablar. A continuación un repaso de algunos de los sucesos que marcaron el mundo de la farándula este año.

.- Chyno Miranda tuvo al público pendiente de su salud. En especial, cuando se vio tan comprometido en su presentación en ‘Premios Juventud’. Confesó que el COVID-19 le había dejado secuelas que aún seguía trabajando. Su esposa, Natasha Araos, era una heroína para todos por haberlo acompañado. Pero debajo había más y ahí comenzó uno de los escándalos más grandes del año: infidelidad, consumo de estimulantes no permitidos, problemas migratorios y un divorcio oculto en donde la pelea por el dinero era despiadada. Los propios protagonistas, en un video que compartieron en redes sociales confirmaron que llevaban un año separados, que ella decidió quedarse a su lado por la enfermedad y dejaron entrever que el cantante le había sido infiel.

.- La entrevista que el Príncipe Harry y Meghan Markle dieron a Oprah Winfrey dio mucho de qué hablar tras revelarse que Meghan había tenido pensamientos suicidas al sufrir depresión tras integrarse a la realeza. También revelaron que habían enfrentado racismo, ya que había preocupación por cuál sería el tono de la piel de su hijo Archie antes de nacer el bebé.

.- Fue una sorpresa cuando Adamari López confirmó que se había separado de su pareja Toni Costa, el padre de su hija Alaïa. Pero peor se puso cuando aseguró que era por respeto a sí misma y para ser un ejemplo a su hija… Todavía no se sabe qué fue lo que pasó.

.- Luego de meses de rumores de supuestas infidelidades de Alex Rodríguez, JLo dio por terminados los casi 5 años de pareja con su ARod. Pero mientras esa parecía ser ‘la noticia del año’, nos dejó a todos con la boca abierta al reconciliarse, 17 años después, con el otro que la dejó a puertas del altar, Ben Affleck, cuyo romance está en su mejor momento.

.- La Miss Venezuela Mariangel Villasmil fracasó en Miss Universo 2021 y no estuvo siquiera entre las finalistas del certamen, situación que detonó en innumerables críticas.

.- Frida Sofía confesó que sufrió abuso sexual de su abuelo, Enrique Guzmán, cuando ella tenía cinco años. Alejandra Guzmán, madre de Frida, se puso del lado de su padre, lo que terminó de fracturar la relación con ella.

.- Norkys Batista fue unas de las artistas más criticadas durante el 2021. Pero lo que más controversia generó en las redes sociales fue el hecho de que instara a su hijo, Sebastián Luttinger, a promocionar un vibrador ante sus seguidores. Además, aseguró que, de hecho, las críticas que recibió no le importaron.

.- A la eterna pelea por poder ver a su hijo con su ex, Giovanni Medina, a Ninel Conde se le sumó algo aún más delicado: haberse casado (aunque dice que esa boda solo fue espiritual) con Larry Ramos, empresario acusado de cometer fraude a más de 200 personas, por una suma superior a 22 millones de dólares.

.- Octavio Ocaña, joven actor de la serie Vecinos falleció el 29 de octubre después de una persecución con policías del Estado de México. Una versión apunta a que se había disparado, pero aún está siendo cuestionada.

.- La Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y localización de la presentadora mexicana Inés Gómez Mont, a petición de la Fiscalía General de la República, contra ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal.

.- Por otra parte, Laura Bozzo también desapareció hasta octubre para frenar la prisión preventiva; debe pagar más de 2 millones de pesos.

.- La actriz Scarlett Johansson inició acciones legales contra Disney por el estreno simultáneo de Black Widow en cines y Disney+ , pues parte de su salario dependía de las ganancias en taquilla. AL final llegaron a un acuerdo.

.- El 21 de octubre, durante el rodaje de la película Rust, en Nuevo México, el actor Alec Baldwin disparó y mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, e hirió al director Joel Souza con un arma que no debía estar cargada. Diferentes denuncias se han presentado en su contra y el proceso aún no concluye. El actor aseguró en una entrevista para ABC News no sentirse culpable del accidente.

.- Residente y J. Balvin fueron otros de los famosos que no escaparon de los escándalos en 2021. El reguetonero colombiano criticó el número de nominaciones recibidas por el género urbano, de parte de la Academia Latina de Grabación, lo que provocó la reacción del rapero puertorriqueño, quien cuestionó la calidad de la música del oriundo de Medellín y la comparó con perros calientes.

.- La influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, pasó cinco meses en prisión, sujeta a proceso por el delito de pornografía infantil, tras describir en su canal de YouTube la violación de la entonces menor de edad, Ainara, en su video “Patética generación”.

.- La boda de Paris Hilton o la del Canelo Alvarez fueron de las más sonadas, pero aquí en Venezuela el evento del año fue el matrimonio de la pareja de actores Daniela Alvarado y José Manuel Suárez, que se casaron por todo lo alto en el mes de septiembre. La nota discordante fue la ausencia de Carlos Daniel, el hermano de la novia.

.- Alicia Machado protagonizó episodios de mucha controversia en el 2021. Uno de ellos fue cuando hizo una dura confesión mientras conversaba con Jorge Aravena en el reality show “La Casa de los Famosos”. Alicia contó con lujos de detalles que la peor experiencia sexual de su vida la tuvo con el actor y actual diputado Winston Vallenilla. “es el único con el que me ha pasado eso que he tenido que decir ‘no’, es que yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito”, exclamó entre risas Machado, al insinuar que había un “problema” con el tamaño o del miembro de Vallenilla.

.- Los espectadores de La casa de los famosos no olvidarán los enfrentamientos que protagonizaron Alicia Machado y Gaby Spanic. De acuerdo con la Machado, Gaby Spanic no la quería en el espacio, ya que la veía como su competencia para llevarse los 200 mil dólares, cosa que eventualmente sucedió. Alicia salió ganadora, con muchos kilos menos y hasta con novio.

.- En noviembre, una jueza de Los Ángeles puso fin a la tutela con la que el padre de Britney Spears controlaba la vida y la carrera de la cantante estadounidense desde 2008. Ahora Britney ya puede tomar decisiones médicas, financieras y personales sin la necesidad de tener la autorización de nadie.

.- Nuevamente el escándalo opacó la carrera de Pablo Montero cuando aceptó cantarle ‘Las Mañanitas’ a Nicolás Maduro. En muchas partes fue declarado ‘persona no grata’ y varios contratos de trabajo le fueron cancelados.

.- Artistas muy queridos nos dijeron adiós este 2021, en nuestro país causaron conmoción las muertes de Dave Capella y Josemith Bermúdez, también nos dejaron Delia Fiallo, Rosita Vásquez y Arquímedes Rivero. Otros que se fueron a otro plano fueron El Príncipe Felipe, Vicente Fernández, Carmen Salinas, Enrique Rocha, Dustin Diamond, Cepillín, Jhonny Ventura, Larry King, Rafaella Carrá, Roberto Roena, el Il Divo Carlos Marín, entre otros.