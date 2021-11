El reporte de Protección Civil Táchira, en voz del director encargado Jorge Higuera, ilustra sobre las fuertes precipitaciones ocurridas la noche y madrugada de este 31 de octubre y 1 de noviembre, destacando 12 viviendas inundadas en Zorca y sector San Joaquín de la entidad tachirense, con pérdidas materiales importantes en enseres y vehículos para las familias que se vieron involucradas en este siniestro natural.

Agregó que el sábado en los sectores de Gallardín y Las Vegas de Táriba se afectaron unas 18 viviendas más. Esto perjudicó a más de 64 personas, entre ellos 41 adultos y 21 menores de edad, “en este grupo se rescataron dos personas adultas que no tenían forma de salir de sus viviendas porque quedaron atrapadas por las aguas. Siendo estos los puntos más afectados”, destacó.

Sostiene Higuera, que felizmente no hubo pérdidas humanas, y agrega que otro sector afectado fue Las Vegas de Táriba, donde hubo inundación de la vía principal y de algunas viviendas, hecho reiterado el sábado.

“El personal de protección y rescate salieron a hacer el recorrido por el sector del municipio Cárdenas, donde se presentó esta problemática, ya que la quebrada La Zorquera, se desbordó y fue la causante de la anegación de las doce viviendas referidas”.

En Guásimos

Otro sector alcanzado por el mal tiempo fue el municipio Guásimos, según Protección Civil en la vía desde Palmira a La Victoria, hubo colapsos de la carretera y quedó sin transitabilidad un 50% del tramo, debido al desplazamiento de material granular.

Tampoco amaneció paso vehicular entre San José de Bolívar y Queniquea, municipios Francisco de Miranda y Sucre, “estos dos municipios están incomunicados a esta hora de la mañana”, sostuvo Higuera.

Las lluvias de anoche y la madrugada también afectaron el sector Los Osos, en la zona de montaña de municipio Francisco de Miranda por deslizamiento de terreno en la zona, reportan desde Proteccion Civil Táchira.

Tampoco hay paso para La Grita

El director encargado de Protección Civil Táchira, dijo que la vía que conduce a la población de La Grita, municipio Jáuregui, está interrumpida desde El Cobre y también por el paso de Seboruco, municipio Seboruco, colapsos ocasionados por el deslizamiento de material granular, señaló.

Pidió el funcionario precaución a quienes conducen por estos caminos.

La carretera que va desde Chururú hacia el sector Pabellón de Táchira, presenta deslizamientos de material arenoso, debido a que en la zona hay minas de arena y las lluvias trajeron este material a las vías, dejando incomunicado varios tramos.

Pide precaución y colaboración

Informó Higuera, a mitad de la mañana de este lunes, que en los sectores afectados por las fuertes lluvias ya se encuentra maquinaria con la intención de restablecer el paso vehicular, pero reiteró mantenerse alerta porque la lluvias continuarán.

“Y por favor no lancen desechos sólidos a los causes de las quebradas estos están produciendo represamiento de materiales, causando daño aguas abajo a viviendas. Y no queremos que por culpa de estas personas inescrupulosas se vayan a perder vidas humanas en nuestro estado Táchira. Seguiremos monitoreando para brinda tranquilidad a todos los habitantes de la región”, afirmó Jorge Higuera.