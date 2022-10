Este martes 25 de octubre es el fin de la novena, que se ha venido ofreciendo a la feligresía de Isnotú y lugares cercanos a la tierra cuna de Beato de Venezuela, José Gregorio Hernández, actividad que cuenta con el apoyo de las autoridades eclesiásticas de la región y de la parroquia que vio nacer al Beato, entre estas el rector del Santuario Niño Jesús; José Magdaleno Álvarez, apoyo que también han prestado los grupos de apostolado parroquiales, que han estado presentes en las misas oficiadas todos los días, a las 12 del mediodía y 5:30 de la tarde.

Recordamos que la novena que concluye este martes 25, se había iniciado el pasado lunes 17 de octubre, habiéndose cumplido diariamente en los días posteriores, que lleva a su conclusión en la antesala del aniversario del nacimiento de José Gregorio Hernández, este miércoles 26 de octubre, el día de la gran fiesta en Isnotú.

Caminatas

Desde La Floresta partirá en horas de la mañana, la gran caminata, que se ha venido cumpliendo todos los 26 de octubre, en los últimos años, esta vez la integran los grupos de jóvenes y cristianos de la Diócesis de Trujillo, siendo la misma la número 40.

Mientras que en Betijoque el presbítero Edgar Torres, concurre también con grupos de apostado del municipio al evento de Isnotú.

La Alcaldesa de Rafael Rangel, Sonia Silva, está convocando también a una caminata promovida por el despacho que preside, que partirá a las 8 de la mañana, desde la sede del gobierno municipal, frente a la plaza Bolívar de Betijoque, hasta Isnotú.

Programación especial

Con motivo de los 158 años del nacimiento del Beato José Gregorio Hernández, hay una programación especial a cumplirse en este día en Isnotú; a las 10:30 será la misa concelebrada que oficiará el Obispo Diocesano, Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, luego será la sesión solemne del Consejo Legislativo del estado Trujillo y Concejo del municipio Rafael Rangel, que tendrá como orador de orden al sacerdote Numa Molina.

Oración

“Señor, te pedimos por intercesión del Beato José Gregorio Hernández, para que seamos conscientes de que tu no nos has creado para permanecer en una tumba, sino que nos has creado para la Vida Eterna, que nunca termina. Que la Virgen Santísima nos ayude a vivir en la esperanza, a nunca perder la fe y la confianza en ti. Amén”.

Por: Eduardo Viloria/DLA.

