Luis «El Teacher» Cárdenas.- El Liverpool del entrenador Jurguen Kloop se consagró campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra, luego de derrotar en la definición desde el punto penal 11-10 al Chelsea, tras empatar 0-0 durante los 120 minutos que duró el compromiso. De esta manera se constituye en el club más ganador de este trofeo con nueve conquistas, rompiendo el empate que tenía con el Manchester City, ganador de la justa del 2021 y que tiene ocho.

Wembley fue el escenario donde se llevó a cabo esta final, que tuvo de todo, emociones y algo de polémica, que no iba primero a favorecer a los campeones, tras una decisión del VAR, luego de marcar en el segundo tiempo, en una acción donde Sadio Mané logra cabecear, la pelota le quedó servida a Joel Matip, quien la mandó a guardar, pero en la revisión fue anulado por posición adelantada del defensor Virgil van Dijk.

Sin embargo, en el tiempo extra fue aliado del rojo, tras una acción donde Romelu Lukaku se fue mano a mano con el golero y marcaba, pero no era convalidado por un milimétrico fuera de lugar. Tras 120 minutos sin que se abriera el marcador de manera oficial, el partido se iría a la definición desde el manchón y la historia tendría sorpresas, debido a la decisión tomada por el entrenador alemán Thomás Tuchel de sacar del partido a su guardameta titular Edouard Mendy, quien había sido una muralla en el arco, para darle ingreso al especialista en atajar penales, Kepa.

Con garantías de un portero en esta definición las cosas pintaban bien para el Blue, pero no fue así. Kepa no solo no detuvo ninguna de las once ejecuciones del Liverpool, incluyendo la del colega de posición, Kelleher, sino que además fue el único de los 22 cobradores que falló, y por esa razón los Reds se quedaron con el título, el primero que consigue el colombiano Luis Díaz desde su llegada hace tres semanas al club.

