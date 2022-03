“A pesar de las adversidades vividas, en Un Nuevo Tiempo nos mantenemos firmes y claros en el cambio político que Venezuela debe alcanzar y para ello hemos trabajado y seguiremos haciéndolo de la mano de los ciudadanos”.

Así se expresó Liliana Guerrero, secretaria general del partido en el estado Mérida, durante la celebración -con una misa de acción de gracias- por los 16 años de fundación de esta organización política, donde sus dirigentes y militantes pidieron a Dios fortaleza para continuar el camino de lucha y lograr los cambios que se requieren en el país.

Reiteró Guerrero la necesidad de consolidar la unidad de todos los sectores para labrar junto al pueblo venezolano el camino que permita la reconstrucción del país, consolidando el progreso y bienestar social sin distingos de colores políticos.

La dirigente unetista reconoció la ardua labor emprendida durante estos 16 años, por quienes forman parte de la gran familia que habita en la casita azul, no solo en Mérida sino en todo el país, y destacó particularmente el trabajo constante de Manuel Rosales, líder de esta organización política, por la recuperación del Zulia, aportando de igual manera su granito de arena por Venezuela.

La unidad el arma más poderosa

Por su parte el presidente del partido UNT en Mérida, Alexis Paparoni, dijo que desde esta organización política han dado demostraciones de su compromiso con el país en las instancias que el pueblo les ha entregado.

“En los municipios hemos dado ejemplo que más importante que los intereses del partido, más importante que los intereses de los dirigentes de nuestra organización política, es el interés del colectivo sin importarnos si tiene color político o no, eso no nos interesa porque si el pueblo te da un mandato, ese mandato es para todos y no única y exclusivamente para un sector definido, por eso seguimos luchando para garantizar los derechos de todos los venezolanos”.

Aseguró Paparoni que el arma más poderosa que pueden tener los demócratas del mundo es la unidad, “por eso hago un llamado a todos para que nos unamos y pensemos realmente que los venezolanos merecemos vivir mejor”. Prensa UNT Mérida