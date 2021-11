Seguros de los cambios y las transformaciones que se deben dar en la política a lo interno de los partidos para consolidar una unidad real que permita salir del régimen, los dirigentes de la Plataforma Unitaria dieron la cara ante los merideños que los apoyaron con sus votos el pasado 21 de noviembre.

Liliana Guerrero, secretaria general regional de Un Nuevo Tiempo quien resultó electa como legisladora, expresó que lo ocurrido en los recientes comicios regionales y municipales no es más que una alerta que han dado los ciudadanos; por ello, elevó su voz, respaldada por los representantes de las otras organizaciones políticas que integran la Plataforma Unitaria, para hacer un llamado a la dirigencia nacional y se le dé preeminencia a los liderazgos locales.

“Exigimos a esa dirigencia que nos viene haciendo de alguna u otra manera cometer errores, que se debata desde los liderazgos locales, parroquias y municipios lo que sucede en el país así como también la toma de decisiones para las acciones que haya que emprender para salir de este régimen”, expresó

Cuestionó Guerrero que las nuevas generaciones de dirigentes políticos tengan años asumiendo errores de una oposición que lamentablemente no termina de darle la cara al país, que se ve cada día más dividida, que los líderes nacionales muestren cada uno posiciones diferentes sobre un mismo hecho y expresó que todos los presentes hoy en la rueda de prensa son un fiel ejemplo de la unidad que debe darse desde lo estadal.

Insistió Guerrero en que se deben asumir las soluciones que el país y los ciudadanos merecen. “Si se quiere salir del régimen tenemos que hablar de una unidad real, que no se base en las palabras sino en una unidad que vaya en la acción de cada comunidad, es así como se construye una real unidad si no entendemos eso nos van a seguir llevando a cometer errores de los cuales muchos no somos culpables”, sentenció.

Junto a Guerrero estuvieron Leonardo Briceño quien fue candidato a la Alcaldía de Libertador; Alexis José Paparoni, quien resultó electo como legislador al igual que Fabiana Santamaria; Luis Millán concejal electo y Franco Di Girolamo, ganador del Circuito 1; Luis Millán, concejal electo, Elsa Gámez, Gerardo Molina y Lawrence Castro, entre otros.

Felicitó a los abanderados de la Unidad que resultaron ganadores y reconoció que los resultados obtenidos mostraron una verdad, por ello están dando la cara, pues las decisiones tomadas por la dirigencia nacional para la participación en el proceso electoral fueron tardías, lo cual complicó mucho el panorama aunado al hecho de no contar con un reglamento claro de escogencia de candidatos y, además, tener que trabajar con las uñas en la campaña.

“No estábamos buscando un curul sino demostrar organización, movilización, que pudiéramos fortalecer el músculo de la oposición que desde el 21 le toca asumir las riendas de las acciones para salir del régimen”, dijo Liliana Guerrero al tiempo que agradeció a los voluntarios que de corazón se sumaron para trabajar por los cambios que Venezuela necesita.

Dijo que los resultados obtenidos muestran que ahora el reto es mucho mayor, se debe conectar realmente con lo que la gente, por eso el llamado a la dirigencia nacional también está dirigido para que solventen los problemas a lo interno de cada partido, si bien es obligante recuperar las tarjetas, es importante recuperar los liderazgos y fortalecer las bases de los partidos.

Prensa UNT Mérida