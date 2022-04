Como una opresión por parte del régimen considera la secretaria general de Un Nuevo Tiempo en Mérida, Liliana Guerrero, los cortes en el servicio eléctrico que viene aplicando Corpoelec en el estado, con los cuales someten a los merideños a estar hasta 15 horas o más sin electricidad, pagando de manera obligada las consecuencias de los errores cometidos a lo largo de dos décadas debido a la falta de mantenimiento e inversión del sistema eléctrico nacional.

Lo que hoy vive Mérida y el país en general en torno a las deficiencias del servicio eléctrico, no es más que el reflejo del mal manejo de los recursos y las malas políticas gubernamentales que han llevado los servicios públicos al colapso, ya que además de la luz también se suma el agua y la falta de combustible que también es un caos, expresó Guerrero.

No se justifica el atropello al que vivimos sometidos los merideños con cortes de electricidad tres y cuatro veces al día, por tres o más horas cada corte, incluso hay municipios que duran más 12 horas consecutivas sin el servicio, lo cual no solo causa retrasos laborales, sino que afecta a los comerciantes que trabajan con productos refrigerados y ocasionan daños o perdidas de electrodomésticos en los hogares, dijo Liliana Guerrero quien calificó lo vivido en los últimos días como un verdadero suplicio.

La dirigente regional fustigó el proceder del régimen porque en su momento no prestó atención a las advertencias que hicieran los expertos, además desestimara los proyectos y propuestas realizados por personal calificado de las universidades, entre ellas la Universidad de Los Andes, sobre este tema. “Todo fue engavetado y hoy no saben cómo recomponer el daño, porque tal vez hay errores cuyas consecuencias son insuperables”, dijo.

“El régimen no puede seguir ocultando la verdad de lo que ocurre en el país con el sistema eléctrico, tiene que decirle a los ciudadanos lo que está pasando y por qué no se ha resuelto; pretender tapar la realidad de lo que sucede con pañitos de agua tibia no es la solución y es algo que no podrán sostener en el tiempo”, manifestó la también legisladora regional.

Guerrero hizo alusión al tema del agua en el estado, que es bastante complejo. En Mérida hay sectores en diferentes municipios “secos”, que pasan hasta más de un mes sin el vital líquido, y para esto tampoco hay solución, sentenció.

Como legisladora, dirigente y merideña, Liliana Guerrero exigió al gobernador Jehyson Guzmán que sea voz de las soluciones de los merideños ante los entes nacionales, sin importar que sean del mismo partido. “Hay que estar del lado de la realidad, la gente quiere electricidad las 24 horas, no que se aplauda por los raticos que hay luz; la gente quiere agua de calidad las 24 horas, y eso es por lo que usted debe trabajar Gobernador”, dijo para concluir.

Prensa UNT Mérida