Exigir mejoras en el servicio eléctrico para el estado Mérida, que en el último mes ha sido duramente golpeado con el racionamiento de hasta cinco horas diarias, y el exhorto al gobernador Jehyson Guzmán, para que levante su voz en búsqueda de soluciones, fueron los reclamos hechos por la legisladora Liliana Guerrero, en el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida (Clebm), la mañana de este lunes durante rueda de prensa.

“Jehyson, no hay que maquillar las realidades en el estado Mérida con bombillos y transformadores, todos los merideños quieren electricidad, todos los días, las 24 horas”, expresó.

En su intervención, Guerrero reiteró que Mérida tiene legisladores comprometidos con la gestión, cuya obligación es demandar soluciones en cuanto a los servicios públicos, básicos para tener una buena calidad de vida, por ello alegó que no solo se requiere solución a la electricidad, sino también a la distribución y calidad del agua, del gas, así como también del combustible.

La jefe de la Fracción de la MUD en el Clebm, insistió: “Jehyson, no importa la tendencia política que tengas tú, no importa la tendencia política de los entes responsables de esta problemática, lo que pedimos es que acompañes a la ciudadanía levantando la voz para la solución de los problemas, pero no a medias, ni un cuartico, ni un pañito de agua tibia, sino una solución completa”, expresó.

En cuanto al tema del combustible, Liliana Guerrero se solidarizó con los periodistas, productores del campo y pacientes de diálisis, quienes no están integrados en la lista de sectores priorizados para equipar de combustible sus vehículos. “Y también expreso mi solidaridad con el gremio de la salud, sector que dicen es priorizado pero que lamentablemente no se cumple”, dijo.

Para la legisladora Liliana Guerrero la solución no radica en abrir más estaciones de servicio dolarizadas, se trata de reconocer una realidad donde el régimen sigue fallando, donde se le da la espalda a los problemas, que por ineficiencia y por otros detalles importantes no se les ha dado respuesta a los servicios básicos, “y hablo sobre eso porque somos una voz que se va a mantener irreverente a favor del pueblo merideño”.

Considera la jefe de la Fracción de la MUD que en los actuales momentos los merideños no están para que una autoridad como el Gobernador pueda acudir al conformismo o pueda estar muy feliz con los pañitos de agua tibia.

“Los bombillos y transformadores son parte de algunas funciones y responsabilidades, pero no se puede ser tan irresponsable de querer que los ciudadanos sean conformistas y aplaudir cuando llega la electricidad, lo que queremos es calidad en los servicios básicos”, sentenció.

Ni callados ni sumisos

Durante el encuentro con los medios, el cual sirvió para hacer un balance de los trabajos realizados por los merideños desde la oposición legitima en el Clebm, Guerrero habló de los recursos que han sido aprobados, manifestando que desde ese espacio estarán a favor de todo aquello que vaya en beneficio de la población.

“Al aprobar estos recursos no quiere decir que vamos a estar a la espalda del pueblo; por el contrario, ni callados ni sumidos, lo que haya que aprobarse en beneficio de los ciudadanos lo vamos a hacer y en lo que no estemos de acuerdo no contarán con nuestro voto”.

Resaltó la dirigente es la primera vez que legisladores de oposición asumen cargos de presidente y vicepresidente en las comisiones permanentes del Clebm, como es el caso de la de Ambiente y Ordenamiento Territorial, y la de Educación; así como también es primera vez que un legislador de oposición es miembro de la Comisión de Finanzas.

Para finalizar, la legisladora reiteró que ellos son voz de la oposición legítima y estarán pendientes de exigir lo que corresponde, haciendo la contraloría que corresponde a los recursos que sean aprobados.

