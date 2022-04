Con un exhorto al gobernador del estado Mérida a reconocer las fallas del ente nacional en cuanto a la decadencia de los servicios públicos en Mérida y Venezuela, especialmente con el sistema eléctrico, se pronunció la legisladora Liliana Guerrero, jefe de la Fracción de la MUD este lunes en rueda de prensa.

A propósito de la crisis que se ha agudizado en los últimos días en el estado Mérida y el anuncio por parte del mandatario regional sobre una solución que pudiera llegar dentro de casi dos años, la legisladora Guerrero conminó al gobernante a hablar con la verdad, a explicar las causas del daño que mantiene en jaque el sistema eléctrico, cómo se han invertido los recursos que por años han sido aprobados para solucionar este problema y, una vez más, a ser la voz de los ciudadanos y pedir soluciones.

“Gobernador, no importa si usted es del mismo partido que Maduro, no importa si usted es del mismo partido donde militan los representantes de los entes nacionales que les corresponde dar respuesta, usted debe alzar la voz de los ciudadanos, pararse y decir, Mérida y el país quieren electricidad las 24 horas del día, deseamos insumos para la atención de la salud, combustible y, por supuesto, agua potable de calidad”, expresó Guerrero.

Las necesidades y expresiones de justicia que se escuchan en cada una de las comunidades que visitamos es los que nos hace levantar la voz ante los entes responsables sobre esa sociedad que clama soluciones para una vida digna y que espera le hablen con la verdad, dijo Guerrero.

“Párese gobernador y gánese un aplauso real, con la frente en alto, donde usted no solamente reconozca las fallas de la revolución sino que también reconozca la desidia de cada ciudadano que hoy día llora ante la indiferencia de un régimen que sigue siendo ciego, sordo y mudo ante la realidad de nuestro país”, sentenció.

Liliana Guerrero invitó a los merideños a mantenerse activos y denunciar, a no quedarse callados ante los atropellos del régimen y reiteró que como legisladora está abierta a aportar, pero sobre todo a alzar la voz para exigir respuesta, “que se dignifique a la sociedad, no vamos a estar ahí para permitir que con migajas ni maquillaje pretendan solventar las cosas”.

La legisladora espera que las preguntas que ella se hace, al igual que los ciudadanos de a pie como por ejemplo ¿Por qué no recibimos más fluido eléctrico del interconectado nacional?, ¿cuáles han sido las inversiones supuestamente hechas para solventar esta situación que padecemos desde hace años y que sí es una responsabilidad de la mal llamada revolución?, ¿qué hay de cierto que no tenemos capacidad de conducción del interconectado nacional?, ¿qué sucede con Uribante Caparo?, ¿qué sucede con la Planta Eléctrica Don Luis Zambrano de El Vigía y por qué no cumplió su objetivo fundamental?, sean respondidas a toda Mérida con la verdad.

