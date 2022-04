Prensa LG.- Con el propósito de garantizar que la distribución del gas doméstico se haga de forma equitativa, eficiente y transparente, legisladores de la Fracción de la MUD plantearon -luego de aprobar en sesión del Consejo Legislativo del estado Mérida la petición del Gobernador para que la empresa Nevado Gas sea una dependencia del Ejecutivo regional– la designación de un consejo contralor que se encargue de auditar la referida empresa.

Así lo informó la legisladora y jefe de la Fracción de la MUD, Liliana Guerrero, al término de la sesión e indicó que ese consejo contralor deberá estar conformado por un contador, un abogado y un ingeniero, quienes tendrán la responsabilidad de ser vigilantes de las acciones en cada una de esas áreas, y que el mismo sea designado por consenso del Consejo Legislativo.

De acuerdo con lo expuesto por los parlamentarios regionales, este sería un órgano colegiado imparcial, distinto a la junta directiva de la empresa, que ejercerá control posterior y emitirá recomendaciones para fomentar la transparencia así como también la respuesta que toda la sociedad merece.

“La sugerencia que hoy hacemos de crear este consejo contralor nace de las solicitudes que a diario recibimos de los merideños cansados de padecer por la falta de gas por uno, dos o más meses, todos padecemos la fallas en este servicio y necesitamos darle de manera urgente una solución”, dijo Guerrero al tiempo que explicaba la importancia de establecer mesas de trabajo con el sector privado, propuesta que también fue planteada durante la sesión.

Argumentó la legisladora Liliana Guerrero que establecer líneas de trabajo con el sector privado garantizaría no solo una distribución equitativa del gas doméstico en beneficio de todas las comunidades, dando cumplimiento a la circular 001-2021 de la dirección general de administración y gestión de los hidrocarburos gaseosos, que así lo establece, sino además contar con un servicio que funcione como debe ser.

“Nosotros sabemos y entendemos lo que es no tener gas, porque la alternativa a ello son los equipos eléctricos a los que no todos tienen acceso y quienes sí lo tienen muchas veces no pueden hacer uso de ellos porque tampoco hay electricidad, por eso lucharemos para que la gente pueda contar con servicios de calidad, eso es lo que espera el ciudadano”, reiteró Guerrero.

La dirigente del partido Un Nuevo Tiempo recordó que el tema del gas doméstico no es el único problema existente en el estado, también están las fallas con el servicio eléctrico, combustible, salud, agua, entre otros, por ello una vez más exhortó al gobernador de Mérida, Jehyson Guzmán, para que sea voz de los ciudadanos, exija a los entes nacionales y trabaje por la solución de los grandes problemas que existen en el estado, los cuales lamentablemente son parte de una crisis generalizada en el país.

Recursos para emergencias

Durante la sesión de este viernes, los legisladores de la unidad también aprobaron recursos por un monto de 536 mil 237 bolívares con 80 céntimos para la atención de las emergencias suscitadas los últimos días en el estado Mérida a consecuencia de las lluvias, donde resultaron afectadas diferentes parroquias del municipio Libertador, registrándose mayores daños en la Jacinto Plaza.