Ante las pérdidas de las cosechas y los daños en servicios e infraestructura que han dejado a su paso las fuertes y constantes lluvias que aún continúan cayendo en la zona Panamericana del estado Mérida, la legisladora y jefe de la fracción de la MUD, Liliana Guerrero, hizo un nuevo recorrido por varios sitios afectados.

Junto a los alcaldes Luis Enrique Guillén, de Obispo Ramos de Lora, y Alberto Suárez de Caracciolo Parra y Olmedo, la parlamentaria regional recorrió diversos sectores de estas jurisdicciones, para conocer el balance que hasta ahora las autoridades municipales han hecho, el cual no ha podido ser calculado financieramente.

«Insisto en que los recursos hasta ahora enviados no son suficientes para reparar los daños dejados por las lluvias ni atender a las familias afectadas, las cuales – a decir de los alcaldes – superan las 150, sin contar las miles de hectáreas que fueron arrasadas por la crecida de los ríos”, expresó Guerrero.

Soluciones integrales son las que se necesitan en los municipios azotados por las lluvias, no pañitos de agua tibia que solo calman al momento situaciones particulares que a la larga, de no resolverse, irán en detrimento de los pobladores de la Panamericana, dijo Guerrero al tiempo que exigió a Nicolás Maduro el envío de recursos suficientes y con prontitud para ser distribuidos en todas las jurisdicciones que están sufriendo los embates de la naturaleza, ya que los alcaldes financieramente no pueden asumir solos lo que estas situaciones implican.

De igual modo, conminó al gobernador Jehyson Guzmán a exigirle a Maduro el envío de recursos y que distribuya los mismos equitativamente, ya que aún hay alcaldías que no reciben ayuda financiera para la atención de las emergencias. “Tanto las autoridades municipales como los pobladores clamaron ayuda y para eso estamos aquí, para insistir en la necesidad urgente que el régimen brinde atención a los afectados”, sentenció Guerrero.

La legisladora ratificó una vez más su compromiso con los merideños en seguir siendo su voz para elevar las denuncias y hacer las exigencias que correspondan, ya que los recursos que por obligación el Estado debe aportar no solo servirán para recuperar su calidad de vida y reparar daños materiales como enseres, viviendas, puentes, calzadas, vías agrícolas y afectación de los servicios públicos como red de aguas servidas, electricidad y agua potable, sino también para que recuperen su sustento diario, ya que la mayoría de los productores perdieron sus cosechas y quienes afortunadamente las mantienen, presentan serias dificultades para sacarlas de la zona y distribuirlas, ya que están incomunicados y solo pueden trasladarlas hasta las áreas pobladas en bestias o al hombro.

