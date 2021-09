Luis “El Teacher” Cárdenas.- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha hecho historia este domingo 26 de septiembre, luego de consagrarse en el Gran Premio de Rusia, constituyéndose en la centésima carrera que gana, para ser el único en la historia del automovilismo en hacerlo, acrecentando un poco más su ya rico palmarés y recuperando el liderato de la temporada 2021 de la Fórmula 1.

En una carrera extraordinaria donde pasó de todo y en el cual la lluvia jugó un papel determinante en el desarrollo de la carrera, el siete veces campeón del mundo aprovechó un error en la penúltima vuelta de Lando Norris, quien no entró a los pits a cambiar neumáticos cuando el aguacero arreciaba y terminó dando un trompo que no solo le quitó la victoria, sino que además lo tiró hasta el séptimo puesto. Ante esto, Hamilton no falló para quedarse con la carrera y recuperar la punta en la clasificación general de pilotos, donde le lleva apenas dos puntos de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen.

Precisamente el tulipán logró una gran remontada para quedar segundo. Siempre mostrándose como uno de los grandes pilotos bajo la lluvia, el corredor de Red Bull partió desde la última grilla de la parrilla, luego de hacerles cambios al motor y no participar en la pole position el sábado, conservando energías para el domingo.

La guerra de estrategias se hicieron en todo momento, algunas acertadas y otras no. En un intento de frenar atrás a Verstappen, la escudería Mercedes le hizo modificaciones al auto de Valtteri Bottas, para que este, desde el puesto 17 de la parrilla intentará bloquear el avance del que era el líder del mundial. Pero no funcionó, porque el tulipán fue ganando rápidamente posiciones y en el séptimo giro ya había superado al compañero de equipo de Hamilton.

Lando Norris estaba haciendo una extraordinaria carrera. Lideraba apenas a dos vueltas para el final, cuando decidió no ingresar a los pits cuando arreciaba la lluvia y esto le hizo casi imposible controlar el auto, dando trompos y perdiendo una ventaja de hasta 51 segundos que tenía con respecto a Hamilton.

El español Carlos Sáinz, al servicio de Ferrari, logró hacer nuevamente una gran carrera y terminó en el podium, para seguir mejorando en la clasificación y continuar por encima de su compañero de equipo, Charles Leclerc en la general.

Resultados del GP de Rusia

1° Lewis Hamilton (Mercedes) 1:30:41.0012

2° Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:31:34.2723

3° Carlos Sainz (Ferrari) 1:31:43.4764

4° Daniel Ricciardo (McLaren) 1:31:46.6085

5° Valtteri Bottas (1:31:48.5346)

6° Fernando Alonso (Alpine Renault) 1:32:02.3227

7° Lando Norris (McLaren) 1:32:08.2258

8° Kimi Räikkönen (Alfa Romero Racing) 1:32:09.9569

9° Sergio Pérez (Red Bull Racing) 1:32:11.07710

10° George Russell (Williams) 1:32:21.552

Clasificación de pilotos:

1° Lewis Hamilton (Mercedes) 246.5 pts

2° Max Verstappen (Red Bull Racing) 244.5

3° Valtteri Bottas (Mercedes) 159

4° Lando Norris (McLaren) 139

5° Sergio Pérez (Red Bull Racing) 120

6° Carlos Sáinz (Ferrari) 112.5

7° Charles Leclerc (Ferrari) 104

8° Daniel Ricciardo (McLaren) 95

9° Pierre Gasly (AlphaTauri) 66

10° Fernando Alonso (Alpine Renault) 58

Clasificación de Constructores: