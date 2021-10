En entrevista para Diario de Los Andes desde Costa Rica, Leopoldo López accedió a responder a dos preguntas sobre los señalamientos que pesan en su contra y que recientemente le valió el repudio público de la ultra derecha exiliada en Estados Unidos.

Sobre Monómeros indicó que los señalamientos de Humberto Calderón Berti son infundados, de quien se presumía que era un líder de la democracia en Venezuela, «lamento mucho que haya caído tan bajo con unas declaraciones falsas. Busca destruir y descabezar a Guaidó».

Al ser consultado sobre la supuesta guerra que orquesta en contra de Berti desde que sacó a la luz pública la trama de corrupción con la ayuda humanitaria en Cúcuta, López respondió sobre el caso que fueron declaraciones mal intencionadas que le dañaron la vida a dos dirigentes.

«Una de ellas una muchacha joven como tú, trabajadora, la consecuencia fue que su casa en el estado Táchira se la saquearon, los marcaron moralmente, tuvieron que irse de Venezuela, ese caso se llevó a Fiscalía y ahí no había nada, pero también los americanos que eran los que donaban la ayuda dijeron varias veces que eso no era cierto», argumentó.

– ¿Qué le responde a todas aquellas personas que critican su nivel de vida en España y que de alguna manera al ver eso piensan que usted ha traicionado la causa democrática?

«No me fui a España porque quise, mi familia estaba allá, mis padres tenían años viviendo allá. Mis hijos, desde que yo llegué a la Embajada de España, estaban allá. Yo quisiera estar en Venezuela, pero no puedo. Estuve siete años privado de libertad, siete años en los que mi familia estaba dividida. España fue el país que me acogió».