Con un templo parroquial San Juan Bautista bastante concurrido, la tarde del lunes 14, el sacerdote Lenín García Hernández, oficio la misa de las 5 pm, con motivo de estarse cumpliendo dos años de haber sido ordenado como pastor de la Iglesia de Cristo, acto inicial donde estuvo presente el obispo diocesano de aquel entonces, monseñor Castor Oswaldo Azuaje, quien dirigió la ceremonia en cuestión.

A Lenin García Hernández, le tocó consagrar y repartir al lado de sus acompañantes, diáconos y sacerdotes de otras parroquias el pan eucarístico, de este día; -14 de marzo- tocándole también dirigir la homilía correspondiente, para lo cual contaba con el Santo Evangelio de San Lucas, 6,36 al 38, el cual señalaba: “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seres condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará; os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros”

Palabras del sacerdote

Cuando intervino el homenajeado, en el podio del templo colocado a un lado del altar mayor donde se encontraban sus acompañantes en la ceremonia que se cumplía, a Lenin García se le quebró la voz y el rostro se le lleno de lagrimas, cuando escucho aquello de que “pastor debe conocer y atender su rebaño”, por lo que tiene que tener perseverancia.

El sacerdote agradeció a sus padres que lo encaminaron hacia la misión que escogió, recordando especialmente a su progenitor, ya fallecido José Gregorio García David.

En el acto hubo la entonación de la vieja melodía, cumpleaños feliz y aplausos, al ser apagada la vela colocada en el centro del pastel.

________________________________

Por: Eduardo Viloria