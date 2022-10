El legislador merideño Alexis José Paparoni, visitó el complejo Deportivo “Cinco Águilas Blancas” en Mérida, verificando la falta de cuidado e inversión a las instalaciones deportivas usadas por los atletas locales; por ende, Paparoni rechazó e instó a los ciudadanos a hacer lo propio ante la “mala inversión del dinero público en un culto a la personalidad, mientras se requiere inversión importante para cubrir verdaderas necesidades”.

Paparoni, visitó el complejo por invitación de varias asociaciones deportivas que usan el complejo, comprobando el estado de abandono en que se encuentran, asegurando las piscinas son solo un criadero de zancudos. Así mismo, las estructuras “representan un peligro no solo para los atletas, sino para cualquiera que visite este lugar” agregando “cuando llueve cae más agua dentro que en el exterior, los baños no cuentan con piezas sanitarias, el agua potable, se pierde sin remedio”, de las dañadas tuberías que no se han reparado” aseguró el legislador.

Llamó la atención sobre el gasto en propaganda usada en el fortalecimiento de la imagen “del señor Guzmán” recursos estos que deberían ser invertidos para solucionar los problemas de los ciudadanos.

Yanara Vivas SNTP 6961 /CNP 16770

