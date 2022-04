Eduardo Viloria /DLA.- Desde las 10 de la mañana del sábado se sucedió un apagón o falla de electricidad en la calle principal de la parroquia Valmore Rodríguez, que también llego hasta el Trompillo II de esta populoso sector del municipio Sucre, tal como lo dijeron Adriano Valero y Argenis Valbuena, los cuales están afectados en sus hogares por la falta de electricidad, que también afecta el comercio de estos sectores entre estos carnicerías, bodegas, y otros.

Las fallas según los declarantes -que no son electricistas- se debe a la ruptura de una línea, guaya o arvidal, la cual puede ser añadida, sin embargo les dijeron en Corpoelec Sabana de Mendoza, que no cuentan con los “pernos” que requieren para el empate de la línea, por lo que la falla sigue.

Instancia que no respondió

Dijeron los declarantes que se dirigieron a la Alcaldía, para que este organismo que tiene que ver con todo lo que suceda en el Municipio, y les dijeron que eso no lo podían resolver éllos, por no tener electricistas a su servicio, lo que nos cayó muy mal, pues esta no puede ser la respuesta de la primera autoridad municipal, que debe tener su propia cuadrilla eléctrica, para asumir acometimientos y reparaciones de este tipo.

En la mañana del domingo, ya tenían 24 horas sin electricidad, no observándose ningún movimiento o diligencias de Corpoelec y la Alcaldía, para resolver la problemática en los sectores afectados, de la parroquia Valmore Rodríguez.