Dayrí Blanco .-Esta vez no hubo bailes, show de reguetón, ni gorras, franelas o pelotas de fútbol regaladas. Rafael Lacava recibió la credencial que lo adjudicó como gobernador de Carabobo por los próximos cuatro años, en un acto en el que sí hubo promesas para el sector salud.

Fueron dos las ofertas que hizo para los próximos meses. “Y no les digo más porque me voy a quedar sin nada para decirles en lo que queda de año”. Se trata de la reactivación del servicio de radioterapia del Hospital Oncológico dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado en Naguanagua, que está paralizado desde 2016, de acuerdo a las reiteradas denuncias hechas por Funcamama.

El gobernador aseguró que en tres o cuatro meses ya se contará con equipos de última generación. “Será el gran hospital oncológico de Venezuela, se mandó a comprar un nuevo equipo de aceleración lineal que es lo que permite las radioterapias a la gente y será gratuito”.

La otra promesa de Lacava fue sobre reactivación del programa de trasplante de médula en la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique Tejera (CHET), durante el primer trimestre de 2022. Ambos proyectos son gracias a recursos enviados por la presidencia.

Un Lacava convaleciente

Durante su discurso de poco más de media hora, en la cancha del sector Padre Alfonso de Valencia, ubicada al lado de la sede de la Junta Regional Electoral, Lacava mostró en varias oportunidades su malestar de salud. “Estoy esperolado”, expresó 10 minutos antes de terminar sus palabras, mientras doblaba su espalda.

Pero ya al comienzo de su intervención, explicó que no ha celebrado su triunfo en un acto público, como los que acostumbra, porque “desde el sábado tenía un fiebrón y estaba metido en una cama, me vine a parar fue hoy, desde el sábado estaba así”.

Sobre su primera gestión, aseguró que hizo más de lo que podía, “hasta me enfermé y por eso me voy a ausentar un ratico, porque tengo que chequearme bien chequeado porque tengo que ponerme bien, sino no voy a poder”.

Con su esposa escuchándolo en primera fila durante el acto de proclamación, Lacava dijo que ella siempre le reclama que debe cuidarse más. “Y tengo que ser responsable conmigo mismo, y sería irresponsable con ustedes si no lo hago”.

Una campaña sin contundencia

Aunque reconoció que la campaña electoral fue desgastante desde el punto de vista físico, y que ameritó mucho esfuerzo, Lacava desmeritó la manera cómo se desarrolló.

“Sin ánimo de ofender a nadie… y aunque a veces caigo en ese tema burlesco, pero ya no puedo estar en eso… En mis 23 años de experiencia en política electoral nunca antes me tocó enfrentar a una oposición tan falta de contenido programático, orgánico, tan falta de sentido común, de mensaje, de talento y de intelecto, nunca antes me había pasado, y eso a la contienda le quitó contundencia”.

Admitió haber cometido un error que influyó en eso al publicar los resultados de una encuesta, hace mes y medio, que lo daban como ganador de las elecciones de este 21 de noviembre. “No he debido mostrarlas porque cuando lo hice la gente empezó a perder el interés en la contienda y eso no ayuda. Mucha gente estaba confiada, la gente decía que ya Lacava ganó, y eso no ayudó”.

Tras lograr ser nuevamente el gobernador, “y el único chavista que se reelige en este estado”, Lacava dijo que espera que la oposición sea refundada “y tengamos nuevas caras para confrontarnos políticamente para ver cuáles serán los destinos del estado para los próximos cuatro años. No podemos tener a un grupo de personas que lo único que sabe hacer es insultar al oponente sin ningún tipo de propuesta”.

Fue tajante en su mensaje de ser un mandatario regional para todos los sectores y, tras felicitar a los alcaldes, legisladores y concejales electos, aseguró que cuentan con él sin importar la tendencia partidista.

“Con el alcalde de San Diego tuvimos muchísimos problemas para articularnos en los cuatro años pasados, y esa fue la desgracia de ese municipio. Ojalá el candidato a la gobernación no se vaya para Miami y se quede en Carabobo, para mantenerlo en bolívares y no en dólares”.

También garantizó que no existirá la figura del protectorado en el estado y que espera contar con más recursos para facilitar las acciones de su gobierno, “y que los políticos que nos llevaron a esta situación de sanciones y bloqueos rectifiquen y desistan de eso porque eso les hace daño a todos los venezolanos, no solo a los chavistas”.

Durante el acto de proclamación de Lacava como gobernador, la Junta Regional Electoral entregó las credenciales a los legisladores del PSUV que ahora integrarán el Consejo Legislativo de Carabobo. Al recibirla, cada uno de ellos gritó alguna consigna partidista como “Chávez vive”, “viva la patria”, “traidores nunca, leales siempre”. Se anunció que los dos legisladores de la oposición que no estuvieron en la actividad deben retirar sus credenciales en las oficinas del ente comicial.

