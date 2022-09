La ‘Sociedad Lunar’ fue una sociedad informal integrada por un grupo de eruditos universales y entusiastas, que se reunían cada mes en Birmingham (Inglaterra) un día lunes lo más cercano a una luna llena desde 1765 hasta 1813. Escogían un plenilunio porque todavía no había alumbrado en las calles y el regreso en la noche era peligroso en total oscuridad en otros momentos del mes. Los integrantes se proponían ‘mejorar a la humanidad’ y todos creían en el poder de la ciencia, la tecnología y la educación para incrementar el bienestar social (1) En su gran mayoría eran librepensadores progresistas que rechazaban la esclavitud y se identificaban con los principios de la Independencia Norteamericana y los de la Revolución Francesa, aunque no apoyaban medios violentos como la guillotina. Todos creían que el bienestar material es fundamental para el desarrollo de una sociedad y como dijo el gran divulgador de la ciencia, matemático y poeta británico-polaco Jacob Bronowski (1908-1974), el credo de la Sociedad Lunar era : “La buena vida es ‘más’ que decencia material, pero la buena vida debe estar ‘basada’ en la decencia material” (2)…Esto que dijo Bronowski es muy cierto porque el bienestar material es un prerrequisito para el desarrollo de las potencialidades creativas humanas.

Los miembros de la Sociedad Lunar se llamaban a sí mismos de manera jocosa ‘lunáticos’ y en sus reuniones mensuales se divertían mucho al mismo tiempo que intercambiaban importantísimas ideas de todo tipo. Veamos los principales miembros británicos de la sociedad (no por orden de importancia). Erasmus Darwin (1731-1802) que era abuelo por línea paterna de Charles Darwin (1809-1882). Erasmus era médico y se hizo famoso porque cobraba a los pacientes adinerados pero a los pacientes pobres los trataba y les daba comida y dinero. Erasmus publicó su obra ‘Zoonomía’ (1794-1796) en la cual de manera poética vislumbró ideas evolutivas. James Watt (1736-1819), inventor de la máquina de vapor y otras cosas. Joseph Priestley (1733-1804), gran químico descubridor del oxígeno. Thomas Day (1748-1789) reformador de la educación. James Keir (1720-1820), fabricante de vidrio y pionero de la industria química. William Murdock (1754-1839), inventor del alumbrado de gas. Richard Lovell Edgeworth (1744-1817), interesado en las reformas educativas, pionero de la telegrafía, que también hizo descubrimientos en el campo de la electricidad y mejoró la maquinaria agrícola. William Withering (1741-1799), médico y botánico, interesado en la metalurgia y la química, que descubrió las propiedades medicinales de la droga digitalis. John Whitehurst (1713-1788), fabricante de relojes e instrumentos científicos. Josiah Wedgwood (1730-1795), pionero de la industria de la alfarería y abuelo de Darwin por el lado materno. Finalmente Matthew Boulton (1728-1809), empresario sumamente jovial y emprendedor que fabricó máquinas de vapor y está considerado como el primer gran promotor de la Revolución Industrial y en cuya casa se celebraron muchas de las reuniones. Hubo muchos otros autores que estaban relacionados con la Sociedad Lunar pero no asistían a las reuniones, entre ellos los filósofos David Hume (1711-1776) y Adam Smith (1723-1790), el gran estadista norteamericano y científico Benjamin Franklin (1706-1790), estudioso de la electricidad e inventor del pararrayos. El estadista norteamericano Thomas Jefferson (1743-1826) y el gran químico francés Antoine L. Lavoisier (1743-1794)…Después de ver todo esto podemos preguntarnos: ¿Los integrantes de la Sociedad Lunar interactuaron de manera mutuamente beneficiosa de manera sinérgica, es decir, potenciándose mutuamente, de tal manera que sus reuniones contribuyeron a que esas mentes brillantes desarrollaran más sus grandes aptitudes individuales?…Es muy difícil o imposible responder esta interrogante…Pero podemos suponer que la respuesta es afirmativa: La Sociedad Lunar probablemente ilustra el enorme poder transformador que puede tener la interacción frecuente de personas con una gran potencialidad en diversas áreas humanísticas, científicas y tecnológicas. NOTAS: (1) La información para el presente artículo la he tomado del Capítulo 18 ‘The Lunar Society: Bussinesmen and Technicians’, en Jacob Bronowski and Bruce Mazlish (1960) ‘The Western Intellectual Tradition’. HerperPerennial, y también del Capítulo 8 en Jacob Bronowski (1973) ‘The Ascent of Man’. BBC Books (2) Cita tomada de Cap. 8 en Jacob Bronowski (1973) ‘El Ascenso del Hombre’, Fondo Educativo Interamericano.

