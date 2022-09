Los valeranos pensábamos que por el BICENTENARIO de la ciudad, la Alcaldía de Valera, el gobierno regional y el gobierno nacional le darían un regalo significativo y trascendente a la ciudad como era la asignación de los recursos necesarios para concluir la BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALERA.

No fue así, lo que sucedió fue una gran TRAICIÓN a la ciudad Bicentenaria, a su gente, especialmente a su juventud, cuando la alcaldesa del BICENTENARIO, la que invitó al embajador Jorge Valero a pronunciar el discurso de orden de la celebración bicentenaria, entregó a los militares mediante un comodato chimbo, super chimbo, ultra chimbo, chimbísimo, la edificación que estaba destinada a la BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALERA.

No hubo dinero para la educación y la cultura, pero sí hubo dinero para convertir lo que sería la BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALERA en la sede de una instalación militar. Luego un general se apoderó, invadió, confiscó, la zona rental de la Asociación Civil Ateneo de Valera, violando el derecho a la propiedad que consagra nuestra Constitución Nacional. Es oportuno recordar que en el artículo primero de la Ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se señala el objeto de la ley, copio textualmente, «…Tiene como objeto establecer los principios y las disposiciones que rigen la organización, funcionamiento, integración y administración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro del marco de la corresponsabilidad entre el Estado y el Pueblo, como fundamento de la Seguridad de la Nación consecuente con los fines supremos de preservar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la República…».

Volvamos a leer la parte que dice:

‘… consecuente con los fines supremos de preservar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…»

Dice: «… PRESERVAR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA …»

Dice el DRAE de PRESERVAR:

«Proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo, de algún daño o peligro.»

Se violó la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y se violó el artículo primero de la Ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Me cuesta creer que puedan existir valeranos que apoyen el despojo que ha sufrido la Asociación Civil Ateneo de Valera. Me cuesta creer que existan valeranos que estén de acuerdo en convertir la edificación que está destinada a ser la gran BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALERA en una instalación militar a pocos metros de tres instituciones educativas donde asisten niños en edad preescolar, jóvenes y adolescentes. Me cuesta creer que puedan existir valeranos que estén de acuerdo con la operación armada que despojó a la Asociación Civil Ateneo de Valera de su zona rental, que tiene como misión ser albergue de tareas educativas y culturales. Es necesario que Valera recupere progresivamente esos espacios para la cultura, la educación y las artes.

Lo hecho, hecho está. Es tiempo de soluciones. Soluciones hay, se consiguen conversando, con buena intención y buena fe.

El CAPITAL SOCIAL se construye CONVERSANDO.

Desde DIARIO DE LOS ANDES continuaremos investigando e informado. El objetivo es recuperar esos espacios para la actividad cultural y educativa, y para hacer realidad el gran bulevar cultural AURA SALAS PISANI. Es nuestro propósito.

El ATENEO DE VALERA ha sido y debe seguir siendo EL ALMA CULTURAL DE VALERA, nuestra querida ciudad bicentenaria.

EMU

VALERA, Ciudad Bicentenaria.

Septiembre 27, 2022.

.