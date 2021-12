Concluye el 2021, un año difícil, de dificultades, tristezas y desafíos, pero también de logros, alegrías y satisfacciones: un año de VIDA.

Hoy, 24 de diciembre, Nochebuena, a una semana del nuevo año 2022, un año que debe ser de decisiones, determinación y coraje. Un año de cambios y transformaciones. Un año en el que tu decisión, tu determinación y tu coraje, pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pensemos juntos, mi decisión, mi determinación y mi coraje pueden ser la diferencia entre el logro y la frustración. Conciencia de ello: darnos cuenta. Existe un poder transformador en el darse cuenta.

A propósito de esta expansión de conciencia comparto con Ustedes una historia para pensar y actuar, tomada del libro «Sincronicidad» de Joseph Jaworski, dice así:

«Era la imagen de dos pájaros, posados ​​en una esbelta rama de un árbol en invierno. Esto es lo que estaba escrito allí:

– Dime el peso de un copo de nieve, le preguntó un pájaro carbonero a una paloma salvaje.

– No pesa nada, nada más que nada, fue la respuesta.

– En ese caso, debo contarte una historia maravillosa, dijo el pájaro carbonero: me senté en la rama de un abeto, cerca de su tronco, cuando comenzó a nevar, no mucho, no era una gran tormenta, no, era como en un sueño, sin ninguna violencia. Como no tenía nada mejor que hacer, conté los copos de nieve que se posaban en las ramitas y agujas de mi rama. Su número era exactamente 3.741.952. Cuando el copo de nieve número 3.741.953 cayó sobre la rama, un copo de nieve que no pesa nada, nada más que nada, como usted dice, la rama se rompió. Habiendo dicho eso, el pájaro carbonero se fue volando. La paloma, desde la época de Noé una autoridad en la materia, pensó en la historia por un tiempo y se dijo a sí misma: «Quizás solo falta la voz de una persona para que la paz llegue al mundo». Las últimas palabras seguían resonando en mi mente: «Quizás solo falta la voz de una persona para que la paz llegue al mundo». Finalmente, luego del largo silencio, el moderador subió a la plataforma y cerró la sesión simplemente diciendo: «Invocado o no invocado, Dios está presente».

«Quizás solo falta la voz de una persona para que la paz llegue al mundo». Conciencia de nuestro poder, del valor de nuestras decisiones, de nuestra determinación y de nuestro coraje.

DIARIO DE LOS ANDES les desea FELIZ NAVIDAD y FELIZ AÑO 2022, año de decisión, determinación y coraje.

«Invocado o no invocado Dios está presente». Bendiciones para todos

EMU

VALERA, Ciudad Bicentenaria.

Diciembre 24, 2021