Insisto en el tema del MISTERIO del comodato porque dejar a VALERA sin sus edificaciones culturales es algo muy grave, de inmensa trascendencia y cruel impacto. Las edificaciones propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera constituyen uno de los complejos culturales más importantes de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy esas edificaciones están tomadas por los militares basados en un supuesto COMODATO otorgado por la Alcaldesa de Valera, la que se fue, Iroschima Vásquez.

¿Por qué digo que el COMODATO se ha convertido en un MISTERIO?

En primer lugar porque no ha sido posible ver el documento que expresa y soporta la dación en comodato al Zodi del edificio en construcción que estaba destinado a la Biblioteca Pública de Valera; ni tampoco el documento que soporta la toma del edificio alquilado a la Universidad Valle del Momboy.

A la UVM le alquiló el edificio su legítima propietaria: la Asociación Civil Ateneo de Valera, arrendamiento que está legalmente documentado y que fue violentado por el Zodi.

En segundo lugar porque no ha sido posible determinar si el concejo municipal y la alcaldía de Valera cumplieron debidamente con los procedimientos establecidos en la legislación de la República Bolivariana de Venezuela para poder dar en comodato unas edificaciones que son propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera.

En tercer lugar porque no se ha podido determinar la forma cómo la alcaldía de Valera se adueñó de las edificaciones propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera: el edificio en construcción que estaba destinado a la Biblioteca Pública de Valera y el edificio de la zona rental arrendado a la UVM. La alcaldía de Valera no podía dar en comodato algo que no era de su propiedad.

En caso de que haya sido mediante una EXPROPIACIÓN surgen nuevas e importantes interrogantes:

¿Cumplió la alcaldía de Valera con la normativa establecida para realizar la supuesta expropiación?.

Dice la parte final del artículo 115 de nuestra Constitución Nacional: «Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.» Más interrogantes:

Primera interrogante:

¿Hubo sentencia firme?.

¿Hubo el pago oportuno de la justa indemnización?.

Pero lo más importante:

¿Fue parte y debidamente informada del supuesto proceso de expropiación la Asociación Civil Ateneo de Valera, que es la legítima propietaria de las edificaciones objeto de la medida de expropiación?.

Segunda interrogante:

¿Aprobó el Concejo Municipal la expropiación y la dación en comodato?.

Tercera interrogante:

¿Existen las actas y documentos que registran las decisiones debidamente aprobadas por la cámara municipal? ¿Se publicaron en la gaceta municipal?.

Cuarta interrogante:

¿Si estos documentos existen por qué no se han dado a conocer a la opinión pública y a la parte afectada, la Asociación Civil Ateneo de Valera?

Es oportuno y pertinente recordar que el artículo 99 de nuestra Constitución Nacional dice: «Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes».

Dice el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) el significado de la palabra INALIENABLE: «QUE NO SE PUEDE ENAJENAR».

Dice el DRAE de ENAJENAR: «VENDER O CEDER LA PROPIEDAD DE ALGO U OTROS DERECHOS».

No soy abogado, pero de lo anterior deduzco que un bien que es parte del patrimonio cultural de la Nación, como lo son las edificaciones del Ateneo de Valera, son INALIENABLES y en consecuencia NO SE PUEDEN ENAJENAR, esto es vender o ceder la propiedad. Es un tema para profundizar con los expertos en derecho.

Tal como dije al inicio de esta nota

dejar a VALERA sin sus edificaciones culturales es algo muy grave, de inmensa trascendencia y cruel impacto, por eso desde DIARIO DE LOS ANDES continuaremos investigando e informado. El objetivo es recuperar esos espacios para la actividad cultural y educativa, y para hacer realidad el gran bulevar cultural AURA SALAS PISANI. Es nuestro propósito. El ATENEO DE VALERA ha sido y debe seguir siendo el alma cultural de nuestra querida ciudad bicentenaria.

EMU

VALERA, Ciudad Bicentenaria.

Marzo 7, 2022.