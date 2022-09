Una de las instituciones importantes de Trujillo es el Colegio Nacional de Periodistas (CNP TRUJILLO). Hoy el CNP TRUJILLO vive momentos de dificultad, está padeciendo de una de las enfermedades crónicas de Trujillo, la que le ha impedido a nuestro querido estado alcanzar un nivel de desarrollo acorde con la inmensa cantidad de recursos con que cuenta.

Mi responsabilidad como director general de Diario de los Andes, y como ciudadano comprometido con la transformación y desarrollo de Trujillo, me obligan a estar al tanto de lo que está sucediendo en la institución que agremia a la mayoría de los integrantes de la comunidad Diario de los Andes.

Por la información que he obtenido llegó a la conclusión de que en estos momentos el CNP Trujillo, como institución, en vez de crear valor, está destruyendo valor. Esto no es novedad en Trujillo, ya pasó en el Ateneo de Valera, en el Sistema Hidráulico Trujillano, en la UVM y en varias instituciones trujillanas. Instituciones con un excelente CAPITAL HUMANO, un claro y definido CAPITAL DIRECCIONAL, pero un pobre CAPITAL RELACIONAL y en consecuencia su CAPITAL AMBIENTAL (EMOCIONAL) no es el adecuado para motivar y entusiasmar, hace todo lo contrario, desmotiva y desanima. Es la enfermedad de Trujillo y es la enfermedad del CNP trujillano.

Abro un paréntesis de utilidad y presento unos conceptos sobre CAPITAL SOCIAL provenientes del equipo de Sociotecnologia que dirige el Doctor Carlos Vignolo en la Escuela de Ingeniería industrial de la Universidad de Chile.

Ellos definen el capital social como la capacidad de una COMUNIDAD (CNP TRUJILLO) para producir VALOR, y asumen que dependiendo de la CALIDAD DE LAS RELACIONES que se establecen entre los integrantes de esa COMUNIDAD (CNP TRUJILLO), se determinará la CAPACIDAD de esa COMUNIDAD (CNP TRUJILLO,) para producir valor.

Se preguntan: «¿Qué es aquello que ocurre cuando decimos que las personas se RELACIONAN?.

Una forma muy poderosa de entender las RELACIONES ENTRE PERSONAS es conceptualizándolas fenomenológicamente, como PROCESOS CONVERSACIONALES en los cuales lo que las personas hacen es CONSTRUIR LA REALIDAD en que viven».

TRUJILLO es un sistema de conversaciones, como lo es cualquier familia y cualquier tipo de organización: UN SISTEMA DE CONVERSACIONES. De acuerdo a cómo se converse en la familia, de acuerdo a cómo se converse en la organización así serán los resultados.

El problema de TRUJILLO son sus conversaciones, conversaciones que no generan las relaciones de confianza y respeto necesarias para generar valor, transformación y desarrollo.

La base del capital social son las relaciones en un clima de confianza y respeto. Si la base del capital social son las RELACIONES en un clima de confianza y respeto, y si las RELACIONES son PROCESOS CONVERSACIONALES, podemos inferir que en una institución con bajo CAPITAL RELACIONAL como se observa en el CNP TRUJILLO, el problema radica en que no se CONVERSA, es muy probable que en lugar de conversaciones existan discusiones y en consecuencia NO SE ESCUCHAN. La buena conversación implica competencias conversacionales. CONVERSAR es mucho más que HABLAR, y ESCUCHAR es mucho más que OIR.

El Doctor Marcial Losada es un ingeniero chileno, actualmente está trabajando e investigando en la Universidad de Michigan, y es consultor de grandes corporaciones en la formación de equipos de alto rendimiento. El Doctor Losada señala que la clave del alto rendimiento está en el nivel de CONECTIVIDAD entre los integrantes del equipo. El doctor Rafael Echeverría toma esa conclusión y lanza una hipótesis según la cual el nivel de conectividad viene determinado por la ESCUCHA MUTUA entre los integrantes del equipo.

El CNP TRUJILLO cuenta con un buen CAPITAL HUMANO, su problema lo origina un pobre CAPITAL RELACIONAL, que en vez de crear valor lo destruye. Discuten, no conversan y no se escuchan.

Cuando alguien ESCUCHA suspende sus supuestos y se abre a la posibilidad de cambiar de opinión si lo que escucha le parece superior a lo que originalmente pensaba. El objetivo no debe ser imponer mi opinión, el objetivo debe ser construir un CNP TRUJILLO que genere mucho valor para el periodismo y para Trujillo, para ello deben revisar la calidad de sus conversaciones porque ellas determinan la calidad de las relaciones y de ello dependerá si crean o destruyen valor.

Se suele decir que sin CAPITAL SOCIAL no hay desarrollo, pero no es menos cierto que sin CAPITAL CONVERSACIONAL (competencias conversacionales) y sin CAPITAL ESPIRITUAL (buena fe, buenas intenciones, bondad) no hay CAPITAL SOCIAL.

Antes de concluir comparto con Ustedes un texto útil sobre el ESCUCHAR del doctor Otto Scharmer del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dice así:

«Escuchar, sin embargo, no solo es importante para el liderazgo. Si no es un buen escucha, no hay forma de que pueda desarrollar un dominio real en ninguna disciplina.

La retroalimentación más consistente que hemos recibido de los cientos de talleres, programas y viajes de innovación que hemos facilitado es la siguiente: CAMBIAR SU MODO DE ESCUCHAR CAMBIA LA VIDA.

Cambiar la forma en que escuchas, la forma en que prestas atención, suena como un cambio realmente pequeño. Pero aquí está la cuestión: cambiar la forma en que escuchas significa que cambias la forma en que experimentas las relaciones y el mundo. Y si cambias eso, cambias TODO. Y es realmente sorprendente lo rápido que las personas pueden cambiar su forma de escuchar y prestar atención. Pero requiere trabajo: práctica, revisión, retroalimentación de pares y más práctica.»

El capital social se construye conversando. El escuchar es una de las principales competencias conversacionales.

Trujillo confía en sus periodistas y espera que estén a la altura de la inmensa responsabilidad que tienen.

EMU

Septiembre 13, 2022

Valera, Ciudad Bicentenaria.