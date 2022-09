Inicio esta NOTA FRÍA aclarando que no soy abogado, soy economista graduado en la Gloriosa e Ilustre Universidad de los Andes en el año 1969. Las ideas y razones que aquí expongo son producto de una lógica elemental y años de experiencia en el mundo social y empresarial.

La junta directiva de la Asociación Civil Ateneo de Valera, ejerciendo un derecho que le asiste, solicitó a la Alcaldía del municipio Valera la FICHA CATASTRAL de cuatro parcelas de su propiedad y de las edificaciones en ellas construidas.

Es útil, necesario y oportuno recordar, especialmente cuando tanto en la Alcaldía como en el Concejo Municipal hay muchos funcionarios jóvenes, los aspectos históricos y legales fundamentales:

En el año 1957 la junta directiva del Ateneo de Valera conducida por la Educadora Aura Salas Pisani, el Pbro. Juan de Dios Andrade, la Señoras Aura Alicia Jelambi de Wuest y Cecilia Pacheco, entre otros, contando con el prestigio ético de todos los integrantes, asumieron la responsabilidad de conseguir y administrar recursos financieros provenientes de donaciones de todos los sectores sociales y recolectas públicas de la comunidad valerana, con el objeto de adquirir los terrenos donde estaría ubicada la sede permanente de la institución cultural. Con los recursos financieros obtenidos lograron adquirir cuatro parcelas con una superficie de 2.484 metros, pertenecientes al urbanismo privado «La Plata» propiedad del señor Mario Maya, terrenos urbanos que serían el asiento del conjunto de edificaciones que constituyen el COMPLEJO CULTURAL ATENEO DE VALERA. La compra de los terrenos fue por un monto de 42.712 bolívares, que la Asociación Civil Ateneo de Valera canceló en dos partes: una inicial de 22.000 bolívares (recursos provenientes de la venta de un terreno donado al Ateneo) y el saldo mediante hipoteca por 22.712 bolívares en 22 letras de cambio o cuotas mensuales de 1.000 bolívares cada una y una última por 712 bolívares. El documento de la negociación fue protocolizado el 31 de octubre de 1957 en el Registro Subalterno del Distrito Valera, con el numero 54 folios 76 al 78 del Protocolo Primero, tomo segundo, trimestre cuarto, documento que acredita la propiedad de los terrenos donde están construidas las edificaciones que constituyen el COMPLEJO CULTURAL ATENEO DE VALERA.

En resumen, la Asociación Civil Ateneo de Valera es la propietaria de los terrenos donde se construyeron el auditorio, la sala de exposiciones, el área de oficinas, esto es la primera edificación y primera etapa del Complejo Cultural Ateneo de Valera. Luego, en otra de las cuatro parcelas, se construyó la zona rental constituida por el Albergue Turístico, el edificio que se arrendó a la Universidad Valle del Momboy y el estacionamiento. Finalmente en otra de las parcelas propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera se construyó en un 70% el edificio para la Biblioteca Pública de Valera.

VAMOS AL GRANO: la junta directiva de la Asociación Civil Ateneo de Valera solicitó a la Alcaldía de Valera la FICHA CATASTRAL a la que tiene derecho cualquier legítimo propietario de un inmueble. Nos informaron recientemente que no era posible dar la FICHA CATASTRAL por las implicaciones del decreto de Temístocles Cabezas y la decisión de un tribunal que dejó sin efecto la apelación que hizo en su oportunidad la anterior presidenta del Ateneo de Valera, Profesora Gladys de Mora. Abro un paréntesis e informo que la actual junta directiva del Ateneo de Valera estudia con un equipo de abogados comprometidos con la cultura y la ciudad de Valera, la próxima acción jurídica para recuperar las edificaciones del Complejo Cultural Ateneo de Valera.

Vuelvo al grano y revisemos el decreto de Temístocles Cabezas en la parte substancial del mismo. Dice el valerano y rangeliano Temístocles Cabezas en el artículo tercero del decreto lo siguiente:

«ARTÍCULO TERCERO: Este inmueble donde renace la «Casa de los Saberes Josefa Sulbarán» en los próximos días será cedida en Comodato a los colectivos culturales, según la personalidad jurídica en la que se constituyan».

PRIMERA PREGUNTA: ¿Existe en la alcaldía de Valera y en el Concejo Municipal el documento del comodato que cedió el inmueble propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera a «los colectivos culturales» a los que hace referencia el artículo tercero del decreto de Temístocles Cabezas?. ¿Existe el comodato? ¿A qué inmueble se refiere?.

Es de elemental lógica que para que la alcaldía de Valera ceda en comodato a los «colectivos culturales» a los que hace referencia el artículo tercero del decreto, un inmueble propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera, la alcaldía tenía que ser dueña, propietaria, del inmueble que cedía en comodato, para ello la alcaldía de Valera debía expropiar dicho inmueble. Dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 115: «… Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes».

He consultado el tema con abogados que conocen de derecho administrativo y me dicen que en caso de una expropiación, cuando las partes no se ponen de acuerdo, se va a un juicio de expropiación en el que debe producirse una sentencia firme, tal como dice nuestra Carta Magna, y el pago oportuno de justa indemnización.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿cumplió la alcaldía de Valera con las normas legales que está obligada a cumplir para expropiar el inmueble propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera, que según el artículo tercero del decreto de Temístocles Cabezas «en los próximos días será cedida en Comodato a los colectivos culturales»? ¿lo expropió?.

Hasta dónde conocemos no hay ninguna sentencia firme conocida por los representantes legales de la Asociación Civil Ateneo de Valera, que deben ser parte interesada y activa en un juicio de expropiación de alguno de los inmuebles que constituyen el COMPLEJO CULTURAL ATENEO DE VALERA y son propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera, y mucho menos la justa indemnización que señala nuestra Constitución Nacional.

En base a la anterior argumentación infiero que como la alcaldía de Valera no ha expropiado legalmente, esto es, cumpliendo con las normas constitucionales que rigen el proceso expropiatorio, el inmueble a que hace referencia el artículo tercero del decreto de Temístocles Cabezas, sigue siendo propiedad de la Asociación Civil Ateneo de Valera y en consecuencia los representantes legales de la Asociación Civil Ateneo de Valera tienen pleno derecho a solicitar y recibir la FICHA CATASTRAL que han requerido.

Aprovecho para señalar y recordar que la anterior alcaldesa, Iroschima Vásquez, otorgó un comodato a los militares sobre un inmueble que legalmente no era propiedad de la Alcaldía de Valera, porque no cumplió con lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes y normas que rigen la materia.

Por favor, Alcaldía,

por favor Concejales,

respondan estás interrogantes, son sólo dos preguntas elementales y lógicas:

Las respuestas a estas dos elementales y lógicas preguntas permitirán desencadenar la VERDAD JURÍDICA que está encadenada por intereses extraños a los intereses legítimos de nuestra VALERA BICENTENARIA.

Me cuesta creer que puedan existir valeranos que apoyen el despojo que ha sufrido la Asociación Civil Ateneo de Valera.

Me cuesta creer que existan valeranos que estén de acuerdo en convertir la edificación que está destinada a ser la gran Biblioteca Pública de Valera en una instalación militar.

Me cuesta creer que puedan existir valeranos que estén de acuerdo con la operación armada que despojó a la Asociación Civil Ateneo de Valera de su zona rental que tiene como misión la tarea educativa y cultural.

Desde DIARIO DE LOS ANDES continuaremos investigando e informado. El objetivo es recuperar esos espacios para la actividad cultural y educativa, y para hacer realidad el gran bulevar cultural AURA SALAS PISANI. Es nuestro propósito.

El ATENEO DE VALERA ha sido y debe seguir siendo EL ALMA CULTURAL DE VALERA, nuestra querida ciudad bicentenaria.

EMU

VALERA, Ciudad Bicentenaria.

Septiembre 8, 2022.

.