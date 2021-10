Los municipios Pedro María Ureña y Bolívar fueron considerados hasta el año 2015 como la “fábrica más grande de Venezuela” por la capacidad productiva que tenían para diferentes rubros, la alta generación de empleos directos e indirectos, y la calidad de sus productos, sin embargo con el cierre de frontera generado el 19 de agosto de ese año, y la paralización constante del paso comercial entre Venezuela y Colombia, se han visto obligados a disminuir sus actividades en aproximadamente un 80%.

Calles caracterizadas por el movimiento ciudadano, la oferta y demanda, ahora están vacías, parecen un desierto. Una avenida Venezuela de San Antonio del Táchira que estaba repleta de negocios, desde hace unos años fue declarada zona militar y por lo tanto su circulación por allí es limitada.

Ureña, que era un centro comercial de punta a punta, muestra en las vitrinas pantalones, calzado y bolsos de calidad, pero no hay quién los compre, son muy pocos los que llegan a la frontera para adquirir productos allí mismo. La mayoría cruza a Colombia y regresan sobre todo con alimentos y medicinas.

El pasado 4 de octubre el diputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 y enlace de Nicolás Maduro, Freddy Bernal, anunció junto a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que la apertura comercial de la frontera entre el estado Táchira – Venezuela y el Departamento Norte de Santander – Colombia sería el martes 5 de octubre de 2021, por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, ubicado en Ureña.

Transcurridos 15 días de aquel anuncio tan sólo se ha llevado a cabo el retiro de los contenedores. Al parecer las autoridades de ambas naciones no se han puesto de acuerdo en cómo se llevará a cabo el intercambio, y además el presidente colombiano, Iván Duque, en una actividad por el bicentenario de su país declaró que no se prestará para que la apertura de frontera sea usada con fines políticos electorales, haciendo referencia a la campaña electoral que está en marcha por las elecciones municipales y regionales que se llevarán a cabo en Venezuela el próximo 21 de noviembre.

Diario de Los Andes conversó en la frontera con los sectores productivos del Táchira y representantes políticos, quienes relataron cómo fue la producción, cómo está actualmente y qué se espera con la apertura del paso comercial. Siguen a la expectativa, muy esperanzados de volver a ser la frontera más dinámica de América Latina.

“Pueden activarse 250 empresas más”

Uno de los promotores de la apertura comercial de frontera, es Martín Labrador, el vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, quien asegura que los sectores productivos ya están preparados para iniciar la importación y exportación de productos, y estiman que al menos unas 200 empresas se reactivarán gradualmente con este intercambio, sobre todo del sector textil, calzado, metalmecánico y construcción, uno de los más golpeados.

Actualmente hay 250 empresas operativas, por lo que se estaría llegando a casi 500 que permitirían la generación de empleos directos e indirectos, y la oportunidad de ofrecerle al consumidor venezolano mercancías a precios más bajos, sobre todo si adquieren el producto en la zona.

Algunos de los empresarios que se tuvieron que ir para Colombia han retornado a Ureña a reactivar sus fábricas, sus empresas, pensando en estar al día para ese intercambio comercial. “Las empresas que están activas entre un 5 y 15%, pudieran aumentar entre un 20 y un 25% progresivamente, viendo que podemos tener competitividad a nivel nacional”, acotó.

Según Martín Labrador a mediano plazo pueden pasar de generar 2.000 puestos de trabajo actuales, a 10.000 y 20.000 fuentes de empleo de manera progresiva entre San Antonio y Ureña. De activarse las empresas de carbón, estima se aumentarían aún más las ofertas de empleos directos e indirectos.

Las empresas que se mantienen laborando en la frontera están entre un 5% y 30% de producción, según información suministrada por la presidenta de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, Mónica Ochoa, quien detalla que el sector metal mecánico está a un 5% de producción, las zapaterías un 15%, pinturas 30%, plástico 35%, textil entre un 30 y 35%, y el sector agroindustrial está cerrado,

Explica Ochoa que realizar importaciones por Paraguachón tiene un costo de 11 millones de pesos, cuando entre Norte de Santander y Táchira el valor es de unos 4 millones de pesos. Incrementa el precio por los costos de movilización, y por lo que tienen que dejar en los diferentes puntos de control de lado venezolano, una consecuencia de no poder ingresar por las vías legales del Táchira la materia prima.

De iniciar el paso comercial por la frontera tachirense, los empresarios pueden pasar su materia prima en un día, mientras que por Paraguachón están esperando hasta un mes por el trayecto que deben recorrer.

Servicios públicos

En lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos en frontera, la presidenta de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, Mónica Ochoa, manifiesta que enfrentan dificultades por la ausencia de electricidad y combustible, aunque con este último se adaptaron a comprarle a terceros, lo que genera a su vez un incremento en el producto final.

Las más afectadas por la falta de electricidad son las empresas de plástico, pues sus máquinas tienen un precalentamiento de tres a cuatro horas, y al irse la luz por dos horas, deben volver a precalentar, perdieron seis horas más de trabajo, lo que termina siendo en casi un día de paralización.

“En cuanto al combustible se ha venido trabajando y hemos buscado la forma de mejorar, tenemos claro que Venezuela no es la misma que teníamos anteriormente… Tenemos que comprarlo, no lo compramos en una bomba. Existen empresas que son las que nos distribuyen, pero por supuesto no a un precio regalado, ya influye en los costos de flete”, explica.