Luzfrandy Contreras/DLA.- Entre 8 o 10 medicamentos diarios deben consumir los pacientes con deficiencia renal que dependen de tratamiento en diálisis, motivado a esto, su sistema inmune se debilita y deben consumir tanto suplementos vitamínicos como medicamentos complementarios que muchas veces exceden el monto de 400 mil pesos colombianos mensuales o USD 108$, por lo que deben elegir qué tratamiento seguir y eximir algunos de ellos.

La «facilidad» que ofrece convivir en un estado fronterizo con Colombia como Táchira, favorece a la economía de los pacientes, que aseguran, muchos de estos medicamentos que solicitan se consiguen de manera más costosa en la región tachirense que en el vecino país.

Pedro Duarte, es un paciente que depende regularmente del tratamiento en diálisis, asegura que mensualmente él y su familia deben elegir qué medicamentos van a adquirir para no afectar la economía familiar.

«Yo tomo 8 medicamentos diarios, son costosos, la mayoría hay que traerlos de Cúcuta (Colombia), porque aquí no se pueden comprar, aproximadamente gastamos más de 200 mil pesos para el tratamiento (equivalentes a USD 54$), esto para el consumo de no más de 15 días. Hay veces que uno tiene que restringirse en tomárselos porque no alcanza. La mayoría no tenemos sueldo porque el sueldo mínimo que ganamos no nos alcanza ni para una harina, hay que estar pidiendo mayormente de un lado a otro, si no, tenemos que estar sin medicamentos por varios días», aseguró.