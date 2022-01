Eduardo Viloria/DLA.- Adriano Valero, luchador social de Rafael Rangel, dijo que el gobierno debe diseñar un programa de sustitución de cilindros de GLP rotos por nuevos, pues los que están averiados constituyen un peligro para los usuarios, además culpables de esas averías son los mismos distribuidores del gas licuado para uso doméstico, que lanzan desde el camión repartidor los cilindros sin utilizar goma protectora, en el lugar a donde son lanzados los envases de gas.

Dijo Adriano Valero que son muchos los cilindros rechazados por la planta, por las averías que tienen, daños no causados por los usuarios, sino precisamente por los mismos trabajadores que se encargan de llevar y traer los cilindros al hogar, los cuales no cuentan con las medidas de seguridad a utilizar, culpa precisamente de la planta de Pdvsa gas, que no las tiene, lo cual afecta toda la cadena de distribución, convirtiendo los cilindros de uso en inservibles, a los cuales hay que sacarlos de servicio, pues se constituyen en otro peligro para el hogar donde son utilizados.

Recomienda Adriano Valero las previsiones que deben implementar los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como Claps, los cuales deben hacer las recomendaciones, aprovechando estas sustituciones para dotar a los hogares de bombonas de 43 kilogramos, además deben de recomendar dar facilidades a los usuarios que necesitan de estos cilindros para su cancelación en cómodas mensualidades u cuotas de pago.

Este es un problema que deben de asumir cuanto antes los dirigentes de esos comités de abastecimiento, que son los encargados de vender el gas licuado que se utilizado en los hogares, dijo al final Adriano Valero.

.