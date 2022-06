Miami, 31 may (EFE).- La Compañía de Flamenco Siudy Garrido anunció este martes su gira «Flamenco Íntimo» por California y Florida, en la que abordará del 3 al 11 de junio el tradicional baile español desde una mirada contemporánea.

La organización detalló que se presentará el próximo viernes en Los Ángeles, el sábado en Santa Bárbara y el domingo en San Francisco, para regresar a Miami, sede de la compañía, para una actuación el 11 de junio.

La bailaora flamenca venezolana Siudy Garrido es conocida por sus colaboraciones con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles y con las estrellas del flamenco Farruquito y Antonio Canales.

Un total de 11 artistas se apoderarán del escenario durante cada una de estas veladas, entre ellos, el premiado flautista Juan Parrilla y el percusionista Adolfo Herrera, junto con los vocalistas Manuel Gago, David El Galli e Ismael Fernández.

La gira cuenta con la música original del galardonado guitarrista José Luis de la Paz, e incluye coreografías en solitario y en conjunto por parte de la compañía y la propia Siudy Garrido.

La presentación explora una colorida gama de estilos flamencos tradicionales, como las guajiras, las seguidillas, las alegrías y la soleá.

La Compañía de Flamenco Siudy Garrido presentará «Flamenco Íntimo» el 3 de junio en el Wilshire Ebell Theatre de Los Ángeles, el 4 de junio en el the Lobero Theatre de Santa Barbara, y el 5 de junio en el Blue Shield of California Theater at YBCA en San Francisco.

En Miami se presentará el Adrienne Arsht Center para conmemorar sus 10 años de interpretaciones con «Gala Flamenca», en la que Siudy Garrido y el ballet de la compañía interpretarán una selecta lista de bailes junto a invitados especiales como el barcelonés José Manuel Álvarez y los aclamados cantantes flamencos Manuel Gago, Ismael Fernández, David El Galli y Jesús Corbacho.

En una reciente entrevista con Efe, Garrido agradeció a artistas como Rosalía y C. Tangana por ayudar a despertar el interés de las nuevas generaciones por el flamenco en Estados Unidos.

En el Adrienne Arsht Center, la meca cultural de Miami, que hoy es la casa de su compañía, Garrido, de 42 años, recordó que «fue un proceso complicado al principio».

«No solo tuve que luchar por mi disciplina, sino porque empezar de nuevo después de ser una figura reconocida en tu país es complicado», agregó.

«Empezamos en el Arsht Center como invitados en 2012 y dos años después ya era nuestra base, indicó con orgullo.

