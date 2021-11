Quinto: que yo, por mi mente e impedimento de mis hijos o descendientes en mayor grado tenga el derecho de revisar las cuentas del mayordomo y objetarlas en la parte que me pertenezca a la invención dada al producto de dicho solar.

Sexta: que cuando se venda un solar ha de ser con la condición de que el comprador edifique casa, en toda parte habitable dentro de un año; de manera que transcurrido ese término, si no hubiere cumplido esta condición, o sea relevada de ella por algún grave inconveniente a juicio de la junta encargada, pierde el derecho a dicho solar, y puede cualquier otra persona tomarla, por lo tanto el estado en que se encuentre la franja de terreno. Esta condición solo estimara a cada comprador el tiempo de la venta.

Séptima: que de las cuadras cedidas, me reservo el terreno que tiene cercado el ciudadano Juan Agustín Briceño, y donde esta plantada la casa que se halla a la orilla de la barranca, esta es la tercera cuadra arriba de la plaza hacia el sur y tendrá veinticinco varas en cuadro, cuyas condiciones para esta donación que será para perfecta e irrevocable de la que el derecho llama entrevistas, la cual por ser favor de la Iglesia Católica, no necesitando carta judicial sin ninguna acción que exija la Ley Titulo diecinueve, Libro X de la Novísima recuperación castellana necesaria quiere que se tenga por hecha en esta escritura, siendo además declaración aunque la cantidad donada excede en mucho los quinientos “MARAVADIES” de oro que la Ley puso, portara me quedan más suficientes bienes de fortuna para mis descendientes, durante su existencia y de mi familia, por lo cual no contravengo en nada a lo dispuesto a la Ley, segundo título, séptimo diez del propio código.

Y yo, el Presbítero José de la Cruz Matheus, cura de esta parroquia y Vicario del Cantón, Capital Trujillo asiento la anterior donación según y cómo queda expresado, a nombre de la Iglesia a quien se hace gracia con ella; en cuya virtud manifiesto yo el donante quedan apartado de dominio y propiedad que tenía a las dichas fanegadas de tierra, menos veinticuatro varas en cuadro. Del derecho las transfiero a la iglesia de Sabana Larga por medio de la Junta curadera que llama a representarla. Ambos contratantes hacemos renunciaciones y sus misiones necesarias que por derecho podamos y debemos, y en fe y para perpetua constancia de este pacto lo firmamos en la parroquia de Sabana Larga, a veinticinco de Abril de mil ochocientos treinta y nueve años: José Manuel Briceño, José de la Cruz Matheus, José Lorenzo Matheus”.

Nota: “Esta escritura queda registrada en el día de hoy en el Protocolo Nº 2, al Folio 8 y 9 que lleva este Juzgado Primero de Paz, por falta de registrador y fueron testigos del acto los mismos de la otorgante parroquia de Sabana Larga, a veintitrés de Abril de mil ochocientos treinta y nueve sobre líneas el día de hoy, Florencia Briceño”.