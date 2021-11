La seguridad alimentaria no es simple concepto, es un paradigma proveniente del debate desde hace más de 50 años, construido por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO que tiene su sede en Roma, donde en sus conferencias mundiales, se evalúa el avance de unos de los grandes flagelos de la humanidad el hambre y la pobreza de los pueblos, y donde son suscritos acuerdos como objetivos y metas de obligatorio cumplimiento por cada una de las naciones, la FAO en el 2001 define que¨¨ la Seguridad Alimentaria es una situación donde la gente, en todo momento, tiene el acceso físico económico a alimentos suficientes y nutritivos que cubren sus necesidades y preferencias alimentarias y le permite realizar una vida activa y saludable¨¨.

La Republica Bolivariana de Venezuela en el año 2015 recibió el reconocimiento de la FAO del haber cumplido un avance en las metas del milenio, la disminución de la pobreza extrema que existía en 1994 que representaba un 14% de la población total unos 2,7 millones de personas y que para el año 2012 donde se efectuaron la evaluaciones la pobreza extrema disminuyo al 5% en términos absolutos eran 1,5 millones de personas , objetivos cumplidos según el propio representante de la FAO en Venezuela en un artículo nos refiere que ¨¨En Venezuela la política pública de las Misiones sustentada con los ingresos de la renta petrolera, ha impactado favorablemente el acceso económico y la disponibilidad de alimentos de la población ¨¨

La importación descomunal de alimentos y materias primas que se inició en el año 2002 fue manejada a dos manos la de las propias instituciones del Estado venezolano y las empresa del sector privado agroindustrial, del comercio de bienes y servicios mediante el otorgamiento de dólares preferenciales, todos los rubros alimentarios estaban sujetos de exoneración de los impuestos correspondientes de nacionalización , el valor de las importaciones anuales según los registros del INE desde el 2002 que eran apenas 1.350 millones de dólares se dispararon año tras año ,en el año 2008 alcanzó la cifra de 7.477 millones de dólares y alcanzando en el 2014 a la astronómica cifre de 10.125 millones de dólares, durante 12 años de importación la Nación dispuso más de 60.000 millones de dólares en la importación de alimentos.

Se estableció un modelo económico donde la agricultura nacional jamás dispondría de los recursos financieros, técnicos de investigación y desarrollo agrario para garantizar la independencia alimentaria de la nación, la seguridad alimentaria ejecutada por el gobierno nacional se sustentaba sobre la denominada agricultura de puertos , y en ellos la complicidad de todos los sectores políticos, económicos , sistema financiero y medios de comunicación asumieron la propuesta como un mangar para el casarentismo petrolero , la asignación de divisas a dólares preferenciales, originado la mayor importación de alimentos per capital sobre población alguna en el mundo, los volúmenes triplicaban las demanda reales de alimentos necesarios, la seguridad alimentaria de Venezuela navegaba en centenares de miles de buques que cruzaban aguas de recónditos mares cargadas de alimentos y materia primas, rumbo a las aguas del Mar Caribe para atracar en los puertos nacionales de Maracaibo la Guaira y Puerto Cabello, cargas alimentarias sembradas y cosechadas en tierras extrañas, volúmenes de alimentos ,sobrefacturadas, con precios que competían deslealmente con los costos de la producción nacional .

La agricultura nacional soporto sobre la base de su estructura agraria que es la agricultura familiar, el mayor atentado contra la soberanía agroalimentaria, logro mantener su actividad garantizando con todas las dificultades otorgando un aporte del PIB Agrícola según las cifras del BCV desde el año 1997 hasta el 2014 que son las últimas cifras oficiales un promedio anual de 2.500 millones de dólares de producción nacional .La agricultura nacional se comporta heroicamente para subsistir en el periodo del 2002 hasta 2014 , 12 años en garantizar un abastecimiento de producción nacional de un 26 % de la demanda nacional de maíz con un millón de toneladas, arroz el 34 % con 400 mil toneladas de arroz, un 25 % en la demanda de azúcar con 3 millones de toneladas de caña de azúcar, el 100% en la demanda nacional un total de un millón quinientas mil toneladas de papas, tomate, cebolla, zanahoria, pimentón hortalizas , frutas plátanos. Igualmente, en carnes, huevos, productos frescos lácteos como el queso blanco y la leche el suministro nacional alcanzo el 80 % de la demanda nacional

La agricultura nacional es la única garantía de la seguridad alimentaria de un país, desde el 2015 hasta el 2021, su accionar se mantiene sobre las bases del compromiso con los recursos financieros propios de los agricultores en cosechar ,producir los alimentos que demanda la población venezolana, ante el colapso de la renta petrolera ahora no es posible la llegada de los buques cargados de alimentos provenientes de tierras extrañas, es la agricultura nacional la única garante de la seguridad alimentaria, ahora no confrontamos con las Misiones de Alimentación , ahora confrontamos con la incomprensión de las políticas públicas de Vicepresidencia Ejecutiva de desarrollo económico y el ministerio de agricultura y tierras, desde el 2015 hasta el 2021 implementan medidas económicas que han profundizado las vulnerabilidades de la agricultura familiar, los hechos son evidentes, la disminución de la inversión pública en la estructura de agro soporte, el abandono total en el mantenimiento de la vialidad local, vías rurales, electrificación rural, en la desatención de la presas y canales y sistemas de riego, la ausencia total en la asistencia técnica por parte de los instituciones agrarias, el mantener el encaje bancario eliminado el crédito agrícola, la privatización de la producción de fertilizantes de Pequiven.

Las consecuencias son la disminución la superficie cultivable todos los rubros vegetales apenas llegan a un 20 % de la superficie disponible, los rebaños de la ganadería disminuyeron en un 40 % ,la estructura de granjas avícolas , porcinas apenas cubre el 15 % de la capacidad disponible, las causas son las mediadas económicas de un encaje bancario ,la dolarización de los precios de todos los insumos agrícolas, la falta de asistencia programada en atender la demanda prioritaria de combustibles para los agricultores, los costos se incrementan para poder abastecer de gasolina o gasoil los precios son de tres dólares por litro para poder atender las actividades rutinarias de las jornadas programadas de siembra , cosecha . recolección y trasporte de alimentos.

Las consecuencias de las políticas implementadas por el gobierno nacional actuales, son la descapitalización de la agricultura familiar, la agricultura en Venezuela es el único país del mundo que no cuenta con créditos agrícolas, la dolarización de todos los insumos ,los costos de producción superan los ingresos por ventas de cosechas ,los márgenes de beneficios son pérdidas económicas para todas las actividades agrícolas, no existe factibilidad económica para sostener las unidades en producción a esto se le agrega la complicidad de funcionarios del gobierno nacional que acompaña y permite el contrabando de papas, cebollas y hortalizas provenientes de Colombia que han atentado arruinado la producción de los andes .

La agricultura nacional presenta hoy la mayor dificultad en los últimos veinte años, ya no puede sostener por sus propios pulmones las actividades rutinarias de la atención de las unidades de producción, por no disponer de capitales para efectuar la inversión mínimas para el mantenimiento operativo, es imposible efectuar programaciones de inversión en dólares cuando los insumos se incrementan especulativamente, no existe garantía de control de calidad de los insumos agrícolas, semillas, fertilizantes y medicamentos animales, se le agrega la falta de demanda de la producción nacional por parte de la población , ante la pérdida del poder adquisitivo del salario que le son imposibles adquirir los alimentos necesarios.

La Agricultura nacional va rumbo al colapso, es imposible actualmente sostener a perdidas las unidades de producción, los sectores agrícolas vegetal, pecuario no son rentables, es necesario que el país, el gobierno nacional, todos los sectores políticos, las instituciones de la sociedad civil, el sistema financiero público y privado orienten su mirada sobre la agricultura que tenemos, no hay otra que suministre los alimentos a los venezolanos, por un largo tiempo no atracaran buques con cargas alimentarias foráneas, solo el territorio nacional y sus agricultores es la garantía de la seguridad alimentaria, ante el colapso de la renta petrolera ,miremos al pueblo que esta hambriento ,ya los indicadores de los estudios estadísticos de las Universidades como la UCAB y la FAO suman cada día mas pobres, con un salario menor a un dólar diario, suman veinte millones de venezolanos que se encuentran en pobreza extrema, no se alimentan suficiente, ni pueden adquirir alimentos, , están pasando hambre, y son en total veinte síes millones de pobres y apenas un millón y medio de venezolanos se alimenta nutricionalmente como Dios manda, será casualidad que la cantidad de hambrientos de ayer es igual a los de la elite de hoy..

