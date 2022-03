La posibilidad de retirarle el Oscar a Will Smith se estaría considerando entre los miembros de Academia de Cine como medida disciplinaria por haber abofeteado en pleno escenario a su colega Chris Rock, luego de que éste hiciera una broma de mal gusto a la esposa del actor, Jada Pinket-Smith que sufre de alopecia.

Según informa el diario The Sun, quienes conforman dicha institución se encuentran divididos en si sancionar de manera tajante al protagonista de “Rey Richard: Una Familia Ganadora”, debido a que la agresión habría roto un nuevo código de conducta elaborado por la Academia a raíz del movimiento #MeToo.

Los integrantes, incluido el propio Smith, acordaron comportarse de una manera que nunca viole “la integridad de la Academia con sus acciones”; de lo contrario, podrían enfrentar una suspensión o expulsión. Varios críticos aseguran que el ataque del actor, la cual también mantiene las opiniones divididas y ha desatado toda una polémica tanto en los medios como en la industria del entretenimiento cumple justo con esa definición.

“Una vez que terminó la ceremonia, llamaron a los miembros clave para que celebraran una reunión de emergencia sobre qué medidas debían tomar”, señaló una fuente no oficial a The Sun

“Ha habido llamadas para que Will sea despojado de su Oscar a Mejor Actor con el argumento de no condonar la violencia de ninguna manera. Por eso hay algunas personas en la Academia que creen que deberían quitarle el premio para demostrar su punto. Otros, sin embargo, creen que debería permitírsele conservarlo”.

Sin embargo, de acuerdo con la actriz y comediante Whoopi Goldberg, quien es un miembro importante de la Academia, esta medida no avanzará, aunque sí está planteado sancionar a Smith.

“No le vamos a quitar su Oscar “, dijo Goldberg en su programa de televisión The View. “Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que van a hacer, particularmente porque Chris dijo: ‘Escuchen, no voy a presentar ningún cargo’”.