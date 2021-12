Luis «El Teacher» Cárdenas.- Como era de esperarse, este miércoles el futbolista argentino Sergio «Kun» Agüero anunció su retirada de manera oficial del balompié profesional, luego de sufrir hace poco una arritmia cardíaca durante un encuentro con el FC Barcelona, que lo ha llevado a tomar esa decisión por el bien de su salud, a la edad de 33 años y cuando todavía tenía muchas ilusiones y proyectos por cumplir en suelo catalán.

En una nostálgica conferencia de prensa, el delantero expresó que «esta comparecencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días».

Agregó el que también fuera jugador de la selección de Argentina durante un largo tiempo que «Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso o feliz por mi carrera. Desde los 5 años he soñado jugar a fútbol, estar en Primera, nunca pensé en llegar a Europa. Agradecer a Independiente, a Atlético de Madrid, que apostó cuando tenía 18 años, la gente del City, que ya saben lo que siento, he dejado lo mejor».

«A los del Barça, ha sido increíble, sabía que venía a uno de los mejores clubes del mundo, pero las cosas pasan por algo. Y a la Selección, que es lo que más amo», sostuvo el ariete, quien añadió «me siento bien ahora mismo. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me dijeron que había una posibilidad muy grande que no podría seguir empecé a mentalizarme. Lo venía procesando. Cuando me llamaron y dijeron que era definitivo tardé días en procesarlo. Yo me ponía esperanzas, pero no. Ahora estoy bien, pero fue difícil».

.