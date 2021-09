“Juntos Salvemos Un Héroe”, es una frase atrevida por lo que comprende, pero este grupo lo ha cumplido con considerable precisión en un año consecutivo, a pesar de que salvar a un héroe es una tarea de sumo altruismo en medio de la crisis social y económica que vive Venezuela, el grupo demuestra, que la suma de voluntades siempre sale ganando.

Son cerca de 70 personas que se agruparon hace un año, y juntos, llevan alimentos a personal de salud de tres hospitales de San Cristóbal, además de otras obras relacionadas con mejores condiciones de trabajo de estos servidores asistenciales, quienes con mínimas condiciones se dedican a arrebatarle a la muerte cientos de tachirenses que llegaron a los hospitales públicos víctimas de la pandemia.

Quien encendió la idea de salvar los héroes, fue Alix Omaña, madre de la periodista Mariana Duque. Ella esperó que llegara su hija a casa para drenar la angustia que le produjo oír el audio de un médico del hospital central de San Cristóbal, quien contaba que pasaban 12 y hasta 24 horas continuas en el área de Covid19 del hospital y tenían dificultad para comer en esos largos periodos, porque además de las carencias, vestían un traje especial de protección que es difícil de retirar en medio de la jornada.

Los trabajadores de la salud devengan un sueldo entre 4 a 6 dólares al mes en Venezuela. Una comida por económica, implica al menos un dólar durante la guardia y a esto suma el transporte para llegar al centro de salud, lo que fácilmente en 24 horas les consume su diminuto salario de un mes. Lo que explica, la complicación de muchos héroes de la salud, -como les denominan los del equipo de Junto Salvemos un Héroe- para alimentarse durante su jornada.

La mamá Alíx

La gobernación y el gobierno nacional son administradores de los hospitales a los que lleva alimentos esta agrupación. Pero esos administradores no hacen nada por procurarles mejores condiciones a los trabajadores de la salud, a pesar de la dura situación a la que los enfrenta la pandemia les mantienen su mísero salario y ni un refrigerio les hacen llegar.

Así que la periodista Mariana Duque, buscó servir y dar una repuesta a la angustia de su mamá Alix, que no era otra que la situación de los trabajadores de la salud del área de Covid19.

“No somos una ONG, ni recibimos ayuda internacional, nada. Somos un grupo de Whatsapp. La comida comenzó a darse del aporte de cada uno. De su propia despensa muchos la preparaban e invertían su gas doméstico, que es escaso en el Táchira, otros cocinan con electricidad y por esa razón, en ocasiones, deben esperar que llegue la electricidad para poder terminar la cocción y llevar la comida a los héroes de blanco”.

– Están asumiendo una responsabilidad que desatiende Gobernación y gobierno nacional con los trabajadores de la salud, ¿Se han comunicado con uds, personeros del gobierno para trabajar o asumir su obligación?

– “Con el gobierno regional no ha existido ningún tipo de cercanía en cuanto al trabajo de Juntos Salvemos un Héroe. De hecho, cuando convocamos a la rueda de prensa para arrancar con esto e invitar a la ciudadanía a apoyarnos para hacer la primera recolección, ocurrieron situaciones a lo interno para que los médicos no salieran a apoyarnos. Eso nos llamó mucho la atención. Hemos escuchado declaraciones, donde además, nos han hecho ver, como que no gusta mucho ese trabajo que hacemos de la entrega de comida. Pero, es que yo siento que nosotros no estamos solucionando un problema, porque no llegamos todos los días tampoco, pero sí creo, que, aunque lleguemos solo los viernes -como me decía un médico- es importante, porque ellos saben que ese día tienen almuerzo, tienen comida, y así pasa con los otros centros de salud”.

Y se sumaron más

Duque relata que a partir del grupo Whatsapp, ingresan algunos médicos que les explican la situación en el hospital, “en ese momento había mucho hermetismo”. El paso siguiente fue darle nombre a la iniciativa y gana la propuesta del periodista Freddy Ramírez.

Comienzan a crearse ideas de trabajo y se integra gente de la sociedad civil, instituciones como la alcaldía de San Cristóbal y Ongs como Futuro Visible, Puntos Solidarios, Rotary Valle de Santiago, Caritas San Cristóbal, el empresario Jean Carlos Santos, la fundación GIA, menciona la periodista.

El trabajo es arduo, llevar comida caliente a los servidores asistenciales tiene mucho compromiso y a Mariana Duque se le ve correr cada día coordinando detalles de última hora para que todo salga bien.

Han desarrollado tres jornadas de recolección para tener una base alimentaria.

Sostiene Duque, que desde febrero se avivó el compromiso porque muchos vieron el trabajo que se desarrolla, mientras que otros escriben a través de la cuenta de Instagram @juntossalvemosunheroe y piden integrarse.

“Nos escriben, <queremos llevar una cena ¿Cómo hacemos?> Les explicamos que para el hospital central de San Cristóbal se llevan entre 20 a 25 cenas, para el hospital del Seguro Social 22 y para el ambulatorio de Puente Real se llevan 12. Me dicen cuando pueden ir a llevar su alimento. Esas personas cocinan y entregan, nos envían la fotografía, ahí está su apoyo y ni siquiera nosotros tocamos esos recursos. Otros me han escrito ¿podemos regalarle tres harinas? Claro, con eso podemos hacer cenas para dos centros de salud dependiendo del número de personas de guardia”.

– ¿Cuántas comidas se entregan a diario?

– “Martes y miércoles son las cenas del Seguro Social, ellos tienen un cronograma porque hay otros organismos que los apoyan. Para el ambulatorio de Puente Real se puede llevar de lunes a domingo, pero nosotros entregamos los días que nuestros voluntarios pueden cocinar. Al hospital central se lleva cualquier día, pero el compromiso que no cambia es almuerzos los días viernes”.

En estos momentos, dice Mariana Duque, han podido dar apoyo a quienes están cocinando con algunos insumos como harina, mantequilla, aceite y otros, derivados de la última recolección. “Antes, el voluntario daba absolutamente todo y por supuesto el trabajo de hacer cada comida con un compromiso gigantesco”.

El año uno

Hoy celebran ese 15 septiembre del 2020 cuando comenzaron. Mariana Duque recuerda que arrancaron entregando almuerzos los martes y miércoles en el hospital central de San Cristóbal.

“La primera entrega fue una donación. Una pasta con carne de Jean Carlos Santos. Se entregaban 35 comidas en ese momento, y de verdad las cifras de Covid19 estaban sumamente altas a finales del año pasado”.

Al mes ampliaron su labor y comenzaron a llevar 16 almuerzos al hospital del Seguro Social, relata con emoción la periodista.

Con navidad y hayacas

Mariana Duque cuenta que antes de finalizar el 2020 hicieron dos recolecciones, lo que les permitió seguir llevando comidas.

Todo el equipo de Juntos Salvemos un Héroe también hizo hayacas a los trabajadores de salud del Hospital Central, hospital del Seguro Social y Ambulatorio de Puente Real.

Sumaron a esta cena navideña express, al Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y regional del Táchira, “porque sabemos el trabajo que en la pandemia han desarrollado y es una manera de agradecerles y festejarles”.

En febrero 2021, otra jornada de recolección de insumos se realiza en la sede del Cuerpo de Bomberos, mientras siguen cocinando.

En agosto hacen la segunda recolección del año, “pero hay que decirlo, está muy caro ahorita, en comparación de cuando empezamos. Porque sabemos cómo es nuestra economía, que aquí se devalúa el peso, el dólar, lo que sea y evidentemente hemos necesitado otras ayudas.

María A. Ramírez, quien integra el equipo, hizo una actividad de ciclismo y la mitad de lo ingresado lo donó para Juntos Salvemos un Héroe, nos dio un empujoncito en abril pasado”.

“Más que dar, se recibe”

– ¿Qué pasa cuando llegan a entregar la comida cómo reacciona el personal de las áreas COvid19?

– “Nos reciben con ese amor y con tanto ánimo, que así usted esté cansado lo cargan de nuevo cuando nos dicen: < que rica estuvo la comida. No saben lo importante que es para nosotros esto>. Porque con todo lo que vivimos y quienes estamos en esta labor sabemos que hay que sumarle que tampoco tenemos gasolina para llegar al sitio, muchas veces, y que todos tenemos trabajo y una cosa y otra. Pero, usted llega allá y lo que ve es cara de alegría. Para ellos es importante, pero siempre he sentido que cuando uno da, más que dar recibe con esas bendiciones”.

– ¿Cuántas comidas ha entregado en un año Juntos Salvemos un Héroe?

– “Llevamos 4 mil 700 comidas, la semana que viene tenemos cenas todas las semanas. En esto también está muy comprometido el director de Protección Civil, Ronald Zerpa, sus hermanas quisieron colaborar y ellas están cocinando todos los martes las cenas del hospital del Seguro Social. Hay que agradecer a las madres del comedor Tío Simón, que trabaja con Alimenta la Solidaridad en el 23 de enero. Ellas comenzaron a cocinar con nosotros, pero suspendimos a mediados de año porque no teníamos recursos y apareció otro ángel, la gente de Sopitas Para el Alma y nos aportan almuerzos para el hospital central y llegamos hasta con 75 almuerzos, sopas, y entregábamos en el área de Covid19, en la Emergencia y llegamos a llevar para los familiares de los pacientes con Covid, porque son muchísimos y ellos ahí sentaditos a las afueras del hospital viven una situación compleja”.

– ¿Se imaginó el alcance que tendría su grupo de Whatsapp, porque han hecho una obra que, si se calcula en medio de la crisis, es enorme?

– “Jamás lo imaginé. Y hay veces que he sentido miedo. Miedo porque cuando vemos que no hay dinero y tenemos que seguir. Pero, aparece alguien y colabora donando la proteína, regalando los envases. Igual, nunca me imaginé que la pandemia se iba a extender tanto y que nosotros íbamos a tener que continuar con esta labor titánica”.

– ¿Y cuando la pandemia termine, termina también Junto Salvemos Un Héroe?

– “No es la idea, pero yo quisiera que lo que se terminara es el hecho de que nosotros tengamos que alimentar a los médicos, porque este país tiene que volver a ser lo que fue hace años. Entregaban alimentos a los médicos y personal de salud, no deberíamos nosotros tener que alimentarlos y ojalá llegue ese día, pero mientras llega espero que todo el equipo siga tan activo y comprometido como hasta ahora”.

Zapatos de los héroes

La coordinadora de Juntos Salvemos un Héroe y el equipo que acompaña a Mariana Duque, han tenido más compromisos que solo entregar alimentos al personal de salud del Hospital Central, “hemos logrado la donación de zapatos para el personal de enfermería y las camareras del área Covid del hospital central, así como la entrega de algunos uniformes”.

Un empresario vio la necesidad cuando se llevaba las comidas y compró y entregó zapatos, relata Mariana Duque. “Nosotros solo hemos hecho el trámite. Yamile Jiménez, por ejemplo, publicó que allí en la Carpa -triaje del Hospital Central- necesitaban aire acondicionado y lo siguen necesitando porque el calor es extremo, pero con esa publicación un empresario donó un aire acondicionado”.

Los que salvan héroes

El grupo es largo y Mariana Duque temía alguno se quedara fuera de la lista, pero hizo su mayor esfuerzo y pudo agradecer tantas voluntades representadas en un grupo de periodistas, que trabajan en conjunto con:

Alimenta la Solidaridad

Puntos Solidarios

Rotary Valle de Santiago

Cáritas

Alcaldía de San Cristóbal

Fundación una nueva esperanza

Futuro Visible

Bocaditos de Amor

Te Propongo Paz

Coalición por los derechos humanos y la democracia

Manakish

Sushikoi

Estetic Magic

Jean Santos

Fernando Márquez

Gustavo Delgado

Jesús Corona

Fernando Andrade

Edicson Ramírez

Miss TEEN Los Andes

Sociedad civil

Nano Franceschini

Maty Moi

Valery, la artista.

Sopitas para el Alma.

Comedor Tío Simón