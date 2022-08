Dayrí Blanco | El Carabobeño

Joan Camargo | Noticias Todos Ahora

Julia Rengifo tiene 63 años de edad y muchas preocupaciones. Así no fue que planificó vivir su vejez. Por eso se preparó profesionalmente, ejerció su carrera por más de dos décadas ininterrumpidas, invirtió en bienes junto a su esposo y formó a sus hijos. Pero ahora, como jubilada, enfrenta la precariedad de esperar la quincena para sacar cuentas y priorizar entre comida y medicamentos.

Ella es enfermera y se desempeñó como docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo (UC), un ejercicio que cumplió en lo que ella llama la época de bonanza.

En 2016 solicitó su jubilación por motivos de salud, apelando al artículo 3 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, que establece que es un derecho que se adquiere cuando el funcionario haya alcanzado la edad de 60 años, si es hombre; o de 55 años si es mujer siempre que haya cumplido 25 años de servicio; o cuando el funcionario haya cumplido 35 años de servicio, independientemente de la edad.

Fue así como empezó a formar parte de la estadística de alrededor de cinco millones de jubilados del sector público que existen en Venezuela, según las cifras del abogado especialista en derecho constitucional, Gustavo Manzo.

Su vida como jubilada dista mucho de la que imaginaba. Ya sabía que no sería fácil. Desde hace más de 10 años, Rengifo comenzó a ver en primera persona la penuria que significa ser un empleado público en Venezuela, y eso era un fiel reflejo de lo que le tocaría al retirarse de las aulas de la UC.

Pese a que las bases jurídicas son claras, en el país no se cumplen. Incluso ocurre desde la Constitución, que en su artículo 80 expresa que el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida.

Eso no ocurre. Julia no tiene una vida digna. Tampoco su esposo de más de 70 años, que no tiene pensión ni jubilación porque trabajó siempre en empresas que no le garantizaron ese derecho. “Nosotros no nos alimentamos bien. Comemos lo que podemos comprar con mi sueldo, que es lo único que tenemos”.