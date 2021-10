En este andar y dar a conocer a quienes emergen preocupados por la ciudadanía y construir desde sus respectivos espacios, políticos, académicos, culturales nos topamos vía internet con el aspirante a la gobernación del estado Trujillo, profesor universitario Juan Barreto, conocido en la aulas y luchas por un Trujillo Decente Juancho. De manera poética responde la primera interrogante sobre su vida.

«Vengo del amor campesino, de madrugadas de trabajo» dice uno de mis poemas que sintetiza un poco lo que quiero ser. Mi madre María Perpetua fue mi Maestra, orientadora eterna, ella curaba con las palabras. Mi padre Juan Evangelista, construyó mi primera casa y nos enseñó honestidad y trabajo. Desde el primer día de escuela hasta el último día de universidad he tenido presente la enseñanza humana de mis padres. Lo llamo cordón umbilical étnico, cultural, donde se enlaza familia, pueblo y disposición a luchar por lo justo desde mi primera célula política en el PRV-FALN siendo aún imberbe hasta ahora por estos caminos que llamo «campaña admirable» y «rebelión anímica». Ando reencontrándome con los buenos hijos de nuestro Estado Trujillo para reorganizar mejor nuestra casa.

En mi vida se ha combinado o sintetizado dos experiencias básicas: El compromiso con el porvenir en el ámbito de mis luchas y la obligación de estudiar para comprender y ayudar a transformar. La vida para mí es esta combinación de lo personal, el compromiso político directo y el estudio académico. Creo que estas palabras de uno de mis libros, he escrito bastante, resume esta triple condición:

«Hacer oír una voz crítica que propone la mirada sobre un cuerpo en tensión. Escribir sobre lo visto en este paisaje cultural cambiante y polisémico para convertirlo en nuestro paisaje a pesar de aquellos que perdiendo la herencia de la palabra han dejado de cuidarla. Abierto al diálogo cedo aquí en mis dolencias, mis rodeos y mis desafíos».

¿Qué le impulsa a ser candidato a la gobernación del estado Trujillo?

-Me impulsa la obligación de proponer otra manera de gobernar, con la gente, desde su realidad dura, desde su capacidad para reanimar la vida. Ser candidato es una decisión personal, libre desde esta obligación moral para decir ¡Vamos Trujillo! Poseo algo que ha sido compartido desde mis escritos, conozco nuestra geografía cultural y podemos recuperar caminos perdidos e inventar nuevos caminos para trujillanizar a Trujillo, Trujillo desde lo trujillano honesto y creativo.

¿A usted se le ha vinculado a la izquierda tradicional y hoy se dice que es un candidato del gobierno?

-Unos y otros me dicen que soy lo contrario. Los opositores dicen que soy del gobierno y los del gobierno dicen que soy de la oposición. Si ustedes revisan mi trayectoria, los lenguajes de mi actuar verán que soy de aquellos seres capaces de hablar y hacer desde la Libertad. Aprendí a ser libre y de ello quiero sujetarme. Las voces de mis ancestros y de mis maestros, de gente que ya no está con nosotros, de gente que me acompaña en estos desafíos nos llevan a proponer las salas de reunión frente a las salas de batalla y de odio. Me gusta decir que el problema no es ideológico, es cultural, debemos aprender a reunirnos y en eso andamos.

¿Qué partidos le apoyan en su aspiración?

– Déjame decir primero lo siguiente. Forma parte de los propositores del Movimiento Social Casa Libre. Al inicio del año fuimos al CNE para solicitar legalización como partido regional, estatutos, tarjeta y esas cosas. Pues bien, se nos violó ese derecho de participación política (Artículo 67 constitucional). No fuimos los únicos, a muchos grupos en Venezuela les pasó lo mismo. Para no quedarnos con los crespos hechos, atendimos la gentil invitación del PCV (Partido Comunista de Venezuela) para la candidatura a la gobernación. Fíjate, aquí estamos avanzando, si el pueblo quiere, el pueblo puede.

¿Qué propuestas tiene Usted para solucionar los problemas del estado Trujillo?

Creo que la propuesta principalísima es la Escuela Regional de Gobierno Organizado, yo sería su Director principal, su rector. Debemos entenderla como la capacidad política inmediata de un pueblo que se va organizando para resolver frontalmente esta enorme crisis de vida y de sociedad. Cada casa, cada comunidad, cada trujillano debe asumir un proyecto de gobierno. Si la sociedad se organiza gobernar no será difícil y no habrá problema que se resista. Insistiré en elevar el tiempo de participación, en la rendición pública de cuentas y en formas asociativas para que todos participemos en la reunión por la casa regional llamada Trujillo. Creo que la siembra y la empresa son las dos acciones conjuntas para reanimarlo todo.

Por último profesor José Barreto (Juancho). ¿Qué mensaje daría al pueblo trujillano?

-Una invitación gentil a cambiar de actitud, a reanimarse para convertir el 21 de noviembre en un día histórico. Entender que desde un acto tan sencillo y directo, cada trujillana o trujillano puede colaborar para quitarles el poder a quienes no merecen dirigirnos.

Por: José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com