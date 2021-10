Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- El Prof. Juan José (Juancho) Barreto, docente de la ULA NURR y candidato a la gobernación del estado Trujillo por el PCV, estuvo de visita en Boconó y declaró a los medios de comunicación que tiene como proyecto el avance cultural, político, social y económico del estado Trujillo.

Muy agradado de recordar mis viejos tiempos en la plaza Bolívar de Boconó que desde muy joven frecuento y me siento bastante bien al estarla visitando nuevamente, en el desarrollo de esta Campaña Admirable y de la cual soy candidato a la gobernación del estado Trujillo, junto a otros líderes sociales que aspiran diferentes cargos de elección popular.

Esta decisión la tomé, porque creo que estoy en la obligación y tengo la capacidad para decirle a Trujillo otras

cosas y hacer una propuesta moral, repito, de salir de este hueco histórico que nos llevó un gobierno incapaz que yo los llamo “Los chapuceros de la historia” una elite de gobierno oficial y una oposición, como élite que se va fuera de Venezuela para proponer acuerdos. No, los acuerdos de los trujillanos debemos decidirlos por nosotros mismos.

Me preocupa – continuó – que no se haya superado elementos de la tradicional cultura electoral de Venezuela. Es importante que los trujillanos y boconeses sepamos que hay que decidir por nosotros mismos, lo que yo llamo trujillanizar a Trujillo y tener la valentía de decidir como trujillanos, para pasar a hacer otras cosas. De ahí que entre mis propuestas, tenemos la escuela regional de gobierno organizado, porque los trujillanos sí podemos ser gobierno y participar en los proyectos. Los trujillanos podemos conseguir y administrar los recursos de manera honesta para que esos proyectos sean posibles.

Gobierno “bien, gracias”

Me he encontrado con una realidad dura. Pobreza crítica, gente viviendo en rancho de lata, gente que tiene como cenar y no como desayunar. Hay una situación de penuria, de tristeza, de enfermedad y mientras tanto, el gobierno “bien, gracias”.

No es posible que esta situación continúe, pero es importante que los trujillanos seamos responsables de manera directa y para eso los estamos convocando para que el 21-N participe en las elecciones. Estas pueden constituir un instrumento político para la reunión de los trujillanos.

Juancho Barreto asegura que es posible organizar un gobierno especialmente honesto para el manejo de las políticas públicas y de los recursos, que son de todos.

La reunión,– reiteró – las elecciones como instrumento de reunión, la política como instrumento para le reunión y no el odio. En Venezuela se produce lo que yo llamo la guerra civil de los venezolanos; una guerra civil continuada y allí tenemos las heridas, allí están las heridas y lo que Cecilio Acosta llamaba “el odio en la política” Quien gane una Alcaldía y sea distinto a esta propuesta política, no importa, lo que importa es que el alcalde se convierta en el gobernador del municipio, porque esa es otra observación, un solo gobierno, una sola mirada, una sola fuerza incorporada a un gran proyecto cultural, político, social y económico llamado estado Trujillo.

Boconeses han dado mucho

De su gira por el municipio Boconó el Prof. Juancho Barreto manifestó que había hecho la ruta: Las Mesitas, Niquitao, Tostós, Boconó y al retornar para Trujillo, entraré a Burbusay. Actualmente me encuentro de visita para cumplir la parte organizativa, con los amigos; así mismo participar y avanzar en esta Campaña Admirable. Nos estamos preparando para cuando se inicie la campaña de manera oficial.

No ahora – aseveró – los boconeses siempre han contado conmigo para la hora que me requieran, pero vendré físicamente, para organizar la campaña en función de incorporación porque yo he sentido que Boconó es importante porque los boconeses siempre han dado mucho a la política del estado Trujillo.

